В редакцию сайта ВашГород.ру продолжают поступать жалобы граждан на плохую уборку снега в Новокузнецке. Обращения поступают как от водителей, так и от пешеходов.

«Дороги чистят плохо. Вместо трёх полос в некоторых местах дороги сузились до двух полос. Из-за этого в часы пик образуются пробки. Я обращался к начальнику Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Андрею Горшенину с просьбой убрать снег и тем самым расширить дорогу на пересечении Металлургов-Кутузова. Но пока результатов работы дорожников нет», — сообщил журналистам ВашГород.ру новокузнечанин Денис Щедрин.

Также из-за некачественной уборки снега сузилась дорога на проспекте Кузнецкстроевском на участке от пересечения с Пионерским до кольца у Дома быта. Кроме этого, автомобилисты жалуются на плохую уборку дорог в Новобайдаевском микрорайоне.

«Снег чистят, но очень плохо. На участке от „Сантехлита“ до новобайдаевского кольца вместо четырёх стало три полосы. Это очень опасно, так как там подъем, и автомобили в один прекрасный момент могут не разъехаться и столкнутся. Также ужасная колея на улице 40 лет победы и на улице Шолохова», — рассказал ВашГород.ру житель Новобайдаевского микрорайона.

Недовольны уборкой улиц и пешеходы, которые вынуждены преодолевать сугробы. Напомним, как ранее сообщал ВашГород.ру, несколько дней назад в Центральном районе Новокузнецке бригада Скорой помощи не смогла оперативно прибыть к пациенту. Автомобиль медиков забуксовал в снежной каше на улице Карьерная.

«При объездах кураторы фиксируют нарушения, и подрядчик обязан в течение 3 дней их устранить, в противном случае его ждёт штраф», — сообщила журналистам ВашГород.ру специалист Управления УДКХиБ Оксана Ишимцева.

Эксперты отмечают, что в этом году на снегоотвалы было вывезено рекордное количество снега. Такого не наблюдалось последние 4 года.

Информация по вывозу снега по годам