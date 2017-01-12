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В Новокузнецке дороги начали опасно сужаться — горожане

Сегодня 12:20
732
12.01.2017 / 12:20
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В редакцию сайта ВашГород.ру продолжают поступать жалобы граждан на плохую уборку снега в Новокузнецке. Обращения поступают как от водителей, так и от пешеходов.

«Дороги чистят плохо. Вместо трёх полос в некоторых местах дороги сузились до двух полос. Из-за этого в часы пик образуются пробки. Я обращался к начальнику Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Андрею Горшенину с просьбой убрать снег и тем самым расширить дорогу на пересечении Металлургов-Кутузова. Но пока результатов работы дорожников нет», — сообщил журналистам ВашГород.ру новокузнечанин Денис Щедрин.

Также из-за некачественной уборки снега сузилась дорога на проспекте Кузнецкстроевском на участке от пересечения с Пионерским до кольца у Дома быта. Кроме этого, автомобилисты жалуются на плохую уборку дорог в Новобайдаевском микрорайоне.

«Снег чистят, но очень плохо. На участке от „Сантехлита“ до новобайдаевского кольца вместо четырёх стало три полосы. Это очень опасно, так как там подъем, и автомобили в один прекрасный момент могут не разъехаться и столкнутся. Также ужасная колея на улице 40 лет победы и на улице Шолохова», — рассказал ВашГород.ру житель Новобайдаевского микрорайона.

Недовольны уборкой улиц и пешеходы, которые вынуждены преодолевать сугробы. Напомним, как ранее сообщал ВашГород.ру, несколько дней назад в Центральном районе Новокузнецке бригада Скорой помощи не смогла оперативно прибыть к пациенту. Автомобиль медиков забуксовал в снежной каше на улице Карьерная.

«При объездах кураторы фиксируют нарушения, и подрядчик обязан в течение 3 дней их устранить, в противном случае его ждёт штраф», — сообщила журналистам ВашГород.ру специалист Управления УДКХиБ Оксана Ишимцева.

Эксперты отмечают, что в этом году на снегоотвалы было вывезено рекордное количество снега. Такого не наблюдалось последние 4 года.

Информация по вывозу снега по годам

Год

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

На 09.01.17

тыс.м3

%

тыс.м3

%

тыс.м3

%

тыс. м3

%

2013

0

2,21

3,47

2014

6,98

29,85

102,77

2015

0

13,33

67,02

122

2016

8,97

63,78

+378

149,02

+122

171,06

+40

"Почистить почистили, а убрать забыли, людям негде ходить Новокузнецк, Металлургов,15"

"Остановки не чищены. Люди выходят из автобусов прямо в сугробы"

"Было три полосы для движения - стало две"

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: читатели ВашГород.ру
уборка снега дорожники автобусная остановка сужение дороги Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства

Комментарии (9)

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Анонимный пользователь
7 0
У нас каждую зиму такое!!! Ужас полный
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Пётр
1 13
У нас каждую зиму такое!!! Ужас полный
Да хватит вам ныть у нас дороги лучше чем в многих городах убирают. Мэр - молодец! Лучше выйдите с лопатой да помогите дорожниками отчистить город
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Читатель
6 3
Всё познается в сравнении, в Новокузнецке и Кемеровской области дороги чистят лучше чем во многих других регионах России.
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Светлана
5 7
Да хватит вам ныть у нас дороги лучше чем в многих городах убирают. Мэр - молодец! Лучше выйдите с лопатой да помогите дорожниками отчистить город
интересно, куда снег убирать-то?? на дороги выкидывать? в нашем городе (Осинники) даже пешеходные переходы не чистят, не говоря уже о парковках, к магазинам невозможно подъехать
ответить
111
6 0
Да хватит вам ныть у нас дороги лучше чем в многих городах убирают. Мэр - молодец! Лучше выйдите с лопатой да помогите дорожниками отчистить город
серожа кузнечиков это ты ?
так то оно конечно сам себя не похвалиш, никто не похвалит!
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Бусина
5 0
серожа кузнечиков это ты ?
так то оно конечно сам себя не похвалиш, никто не похвалит!
Это видимо дружок Сырожи.....Или сам себя хвалит......Уже его давно за мэра-то никто не воспринимает!! Одни отрицательные эмоции.Балабол.
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z
1 0
Да хватит вам ныть у нас дороги лучше чем в многих городах убирают. Мэр - молодец! Лучше выйдите с лопатой да помогите дорожниками отчистить город
Ну, расскажи нам где хуже чиститься, только не забудь сравнить бюджеты этих городов.
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мика
0 0
нашли блин проблему...есть и другие поважнее
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Толя
0 0
Сегодня позвонили по тел.№ 320466 ответил Виктор Михайлович, на вопрос почему не чистятся остановки в Орджонекидзевском районе, в частности на новостройке в Новобайдаевке и что упал человек под автобус при выходе из него, ответил,что ничего страшного увезут в больницу.
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