А не че что многие врачи, которые работают в муниципальной по сменно 2/2 - другие два дня работают в частных поликлиниках ? Так же многие хирурги и терапевты в муниципальной лучшие в городе.

А во многих частных поликлиниках посмотришь на регалии врачей - чуть ли не только что выпустился из мед учреждения ...

Так что Вопросне в том куда в частную или муниципальную, а вопрос к какому врачу идти !!! В этом деле нужно выбрать одного врача - своего - который будет тебя постоянно лечить и наблюдать.