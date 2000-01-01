ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». В редакцию написал постоянная читательница сайта и задала свой вопрос.
«В дорогих клиниках пару зубов вылечить стоит, как моя зарплата. Бесплатного сейчас ничего нет, так хотя бы эконом. Хочу пойти в муниципальную, но сомневаюсь насчёт качества лечения, обращения
и т. д.Хотя муниципальные с детства недолюбливаю. А может сейчас всё изменилось, и нет смысла платить больше. А вы куда ходите и почему?»
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