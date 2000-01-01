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Какая стоматология лучше: дорогая или «эконом»? — вопрос дня

Сегодня 12:25
683

ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». В редакцию написал постоянная читательница сайта и задала свой вопрос.

«В дорогих клиниках пару зубов вылечить стоит, как моя зарплата. Бесплатного сейчас ничего нет, так хотя бы эконом. Хочу пойти в муниципальную, но сомневаюсь насчёт качества лечения, обращения и т. д. Хотя муниципальные с детства недолюбливаю. А может сейчас всё изменилось, и нет смысла платить больше. А вы куда ходите и почему?»

Для того, чтобы ваш вопрос был опубликован в рубрике, вам необходимо прислать его на нашу почту: press@ka2i.ru с пометкой «вопрос дня».

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
вопрос дня стоматологии

Комментарии (20)

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Pavlin
5 1
Лучше идти в частную клинику! В муниципальной (хоть и за деньги, а не совсем бесплатно) сделали так, что через полгода зуб развалился, пришлось переделывать.
ответить
Анонимный пользователь
1 1
Лучше идти в частную клинику! В муниципальной (хоть и за деньги, а не совсем бесплатно) сделали так, что через полгода зуб развалился, пришлось переделывать.
Такая же история
ответить
Дмитрий
2 0
Из двух зол надо выбирать меньшее , а это частные клиники.
ответить
Аня
6 2
Новодент самая хорошая клиника
ответить
Саня
5 0
лучше есть поменьше сладостей и чистить зубы регулярно!!! Щас цены на зубы грабительские!!!
ответить
Николай
3 0
Хожу в частную возле дома. Без боли и проблем. Цены сейчас и в магазинах высокие. На здоровье нельзя экономить.
ответить
stek
0 0
От посещения муниципальной стоматологии впечатления самые негативные: один зуб развалился через 3 дня, при его удалении возникло воспаление, которое лечил еще месяц......((
ответить
321
8 0
лучше есть поменьше сладостей и чистить зубы регулярно!!! Щас цены на зубы грабительские!!!
вам, наверное, еще мало лет, раз вы верите родителям, что зубы от конфеток болят

ответить
Настя
2 0
Я хожу только в платные. Раз зашла в государственную рядом с домом, меня облаяли прямо в регистратуре. Я сразу ушла в шоке. Не знаю как там лечат и знать не хочу. Но сердце подсказывает, что так же как и общаются.
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Мама сына
1 1
Сына вожу только в платную в Смайл на Металлургов в Новокузнецке. Врач хорошая и добрая. Сама там же лечу. А удаляю в поликлинике в Дальнем Куйбышево, врачи опытные, нормальные. Но есть там фишка, еще с советских времен видать осталась. Они "блатных" без очереди водят!)) Сидишь в очереди, смотришь - одного повели, другого, третьего... Потом психанешь, повозмущаешься, тебя и пропустят. А вообще мерзко это.
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Бусина
0 1
Несколько раз лечила в "Гала-Дент" в Дом быта.Одни только положительные эмоции.И м/сестра и доктор( Алексей Викторович), очень внимательные.Не пожалела. Дочку вот к нему записала на субботу, т.к. уверена в докторе.
ответить
666
0 0
В детской стоматологии, 1500-2000 пломба выходит, все понравилось))) на энтузиастов 30 тоже недорого и качественно делают, но записаться трудно
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z
5 0
Да нет уже понятия, платная или муниципальная. Ходить надо на определенного доктора.
ответить
..
0 0
Два раза последних ставила пломбы в муниципальной.Первый раз развалилась через неделю где-то, пришла опять - переделали.Года 4 стоит.Второй раз сразу хорошо поставили.Тоже года 2 стоит.И причем врач там мне сказала сама, что во всех платных те же врачи в другое время работают и те же материалы, только в разы дороже.
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Сталин
0 0
Бесплатная. Берешь ниточку и все..
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Вася
3 0
А не че что многие врачи, которые работают в муниципальной по сменно 2/2 - другие два дня работают в частных поликлиниках ? Так же многие хирурги и терапевты в муниципальной лучшие в городе.
А во многих частных поликлиниках посмотришь на регалии врачей - чуть ли не только что выпустился из мед учреждения ...
Так что Вопросне в том куда в частную или муниципальную, а вопрос к какому врачу идти !!! В этом деле нужно выбрать одного врача - своего - который будет тебя постоянно лечить и наблюдать.
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Катя
0 0
Что за вопрос? Во-первых в бесплатной не дождешься лечения,придешь про дня отсидишь,потом приходи к 5-6 утра стой за талоном на морозе,чтоб после лечения такого зуба лишиться?не не спасибо! А детям маленьким тем более,даже не принимают,когда 4 года будет так и приходите лечить,а пока пусть ребенок мучается и гниет весь рот у него.
В разных лечу платных,там хоть гарантия есть на лечение,и не облают никогда,милые, приветливые.
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lex
0 0
От посещения муниципальной стоматологии впечатления самые негативные: один зуб развалился через 3 дня, при его удалении возникло воспаление, которое лечил еще месяц......((
Не согласен!Лечил зубы в муниципальной,, никаких нареканий! Ради интереса посетил частника. Оставил более 8тысч.руб. Разницы не почувствовал...
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Митрич
0 0
А где можно мозг заменить ? :-))
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