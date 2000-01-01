Бывший глава кузбасского ГИБДД Юрий Мовшин нарушил правила дорожного движения в аварии с четырьмя погибшими. Такой результат показала экспертиза по ДТП, проведённая в Москве.

Юрий Мовшин на своей «Тойота Ленд Крузер 200» значительно превысил скорость. Это стало одной из причин серьёзной аварии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на областное ГУ МВД.

Результаты экспертизы полиция рассмотрит вместе с другими доказательствами по делу. Также следователи проведут дополнительный опрос участников аварии.

Однако ранее «Коммерсант» со ссылкой на родственников погибших в аварии сообщил, что вторая экспертиза оправдывает Юрия Мовшина. Согласно её результатам, в ДТП виноват водитель «Тойоты Премио», как уже рассказывал ВашГород.ру.

Близкие погибших решили требовать переноса рассмотрения уголовного дела в Красноярск. А председатель экспертной комиссии по расследованию ДТП Евгений Косяненко пообещал, что суд по делу Юрия Мовшина в любом случае состоится.

Резонансная авария с участием экс-главы кузбасского ГИБДД Юрия Мовшина произошла 23 апреля 2016 года.

На своей «Тойота Ленд Крузер 200» Юрий Мовшин при совершении обгона столкнулся с попутной «Тойота Корона Премио». В последней машине находились пять человек, четверо из которых погибли. Сам экс-глава ГИБДД не пострадал.

Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц. Свою вину Юрий Мовшин не признаёт. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.