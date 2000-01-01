Российские и заграничные паспорта с 1 февраля 2017 года начнут выдавать в многофункциональных центрах (МФЦ). Там же можно будет заменить водительские права. Об этом сообщает Вести.ру.

В России на сегодняшний день насчитывается около 13 тысяч МФЦ, в Кузбассе их — 39. Они есть в каждом муниципалитете Кемеровской области. В перечне их деятельности 95 государственных и муниципальных услуг.

С начала февраля кроме получения общегражданских паспортов и загранпаспортов старого образца в МФЦ граждане России смогут заменить автомобильные права, которые были потеряны или закончили срок своего действия.

Обмен водительских прав — это техническая процедура, которая не требует сдачи экзаменов, поэтому передача этой функции МФЦ поможет серьезно разгрузить службы ГИБДД. Оформлением паспортов всегда занимались в МВД. Теперь частично эту обязанность возьмут на себя многофункциональные центры и помогут освободить отделения полиции от очередей за паспортами.