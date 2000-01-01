В Заводском районе Кемерова 12 января вспыхнул мусоровоз. Содержимое горело, пока машина ехала по Сибиряков-Гвардейцев.

Полыхающую машину заметил и снял на видео кемеровчанин Михаил К. Впрочем, не обратить внимания на мусоровоз было сложно. Как отметил в комментариях автор видео, многие автомобилисты сигналили водителю и жестам указывали, что мусор горит.

К спасателям сигнал по поводу пожара не поступал, рассказали ВашГород.ру в областном ГУ МЧС. Судя по видео, вскоре водитель заметил огонь и остановился.