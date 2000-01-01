Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провели опрос среди сотрудников различных компаний Кузбасса и выяснили, в каких организациях курят чаще, чем в других.

Выяснилось, что в подавляющем большинстве компаний Кузбасса (в 89% из них) есть курильщики. Больше всего курят сотрудники компаний, связанных с автомобильным бизнесом, производством, транспортом и логистикой. А меньше всего — в образовательных учреждениях.

Несмотря на антитабачную политику, которая активно проводится в стране, в большинстве кузбасских компаний (64%) доля курильщиков среди сотрудников офиса за последний год осталась без изменений.

Более 25% логистов и специалистов в области искусства и развлечений, считают, что доля курильщиков в их отделе уменьшилась.

Зато каждый десятый топ-менеджер считает, что доля курящих в их окружении выросла.

Напомним, в январе 2017 года Минздрав опубликовал антитабачную концепцию на 2017−2022 годы. Если её одобрят, начальники смогут увеличивать рабочий день курильщикам. А рождённым в 2015 году и позже хотят запретить покупку сигарет вообще.