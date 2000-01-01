Аналитики компании «Яндекс» и редакция сайта «КиноПоиск» опубликовали исследование о развитии отечественного кино в XXI веке: сколько фильмов появилось, какие из них привлекли внимание зрителей, и кто из актёров и режиссёров оказался наиболее успешен. Обзор охватывает период с 2001 по 2015 год.

Всего за 15 лет в России кинематографисты сняли 2,3 тысячи полнометражных игровых фильмов. Если смотреть их все в режиме без остановки, понадобится около пяти месяцев.

Самым часто просматриваемым на сайте «КиноПоиск» фильмом стала спортивная драма с Данилой Козловским «Легенда № 17». На втором месте — фильм «Дурак» Юрия Быкова.

Самым кассовым исследователи назвали фильм Фёдора Бондарчука «Сталинград» — он стал первым российским проектом в формате IMAX.

Самая дорогая картина 21 века — «Утомлённые солнцем 2: Цитадель» Никиты Михалкова. Её бюджет 45 миллионов долларов.

Рейтинг актрис возглавляет Оксана Акиньшина — звезда вильмов «Сёстры», «Стиляги» и «Высоцкий. Спасибо, что живой». За ней идут Ингеборга Дапкунайте и Вера Брежнева.

В списке актёров самым популярным стал Константин Хабенский. Второе место у Алексея Чадова. Замыкает тройку лидеров Андрей Мерзликин.

В рейтинге кинорежиссёров тоже — сплошь громкие имена. Тимур Бекмамбетов, Алексей Балабанов и Пётр Буслов.