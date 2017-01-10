Вот и закончились каникулы, а значит, пришла пора выпустить традиционную рубрику «Ваш город вашими глазами». Больше недели мы не рассказывали читателям о самых интересных фотографиях новокузнечан в соцсетях. Клятвенно обещаем исправиться и наверстать упущенное.

А если вы хотите, чтобы ваше фото или видео попало в рубрику, публикуйте его во «ВКонтакте», в «Инстаграме» или «Фейсбуке» с хэштегом #вашгород. Вы также можете прислать материал к нам на почту — vashgorod@yandex.ru.

Оказывается, очереди в городских поликлиниках могут подарить позитив. Снегурочку и Деда Мороза на улицах города мы видели, а вот Петушка — ещё нет.

Фото опубликовано Ann Astashova (@nurkaa84) Янв 11 2017 в 10:30 PST

Битва природы и ЖКХ в Новокузнецке продолжается.

Новокузнечане подумали, что у них в квартире появился мотылёк, и даже решили выкормить гостя. Правда, их уверяют, что пришелец — обыкновенная моль.

А у нас живет вот такое #чудо )) Два дня назад он появился в нашей квартире посреди зимы. Не знаю чем они питаются, может кто посоветует? Фото опубликовано Дьякова Евгения (@kristalnaya79) Янв 10 2017 в 7:51 PST

Такого гостя из прошлого в городе нашёл новокузнечанин. Навевает ностальгию, правда?

Фото опубликовано Иван Путилов (@ivan_putilov) Янв 10 2017 в 4:18 PST

Есть своя романтика в поездах. А автору снимок напомнил фильм ужасов «Сайлент Хилл».

Фото опубликовано Никита Шандаков (@urmzd) Янв 11 2017 в 6:50 PST

Серьёзный противник…

Фото опубликовано Клуб Айкидо Сатори Новокузнецк (@aikido_nvk) Янв 11 2017 в 11:15 PST

Ура, снегири! Этой зимой мы их ещё не видели, но с удовольствием бы посмотрели.

Фото опубликовано Oleg (@bolegator) Янв 11 2017 в 5:18 PST

Следующую подборку из соцсетей смотрите на ВашГород.ру в пятницу 20 января.