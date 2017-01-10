Вот и закончились каникулы, а значит, пришла пора выпустить традиционную рубрику «Ваш город вашими глазами». Больше недели мы не рассказывали читателям о самых интересных фотографиях новокузнечан в соцсетях. Клятвенно обещаем исправиться и наверстать упущенное.
А если вы хотите, чтобы ваше фото или видео попало в рубрику, публикуйте его во «ВКонтакте», в «Инстаграме» или «Фейсбуке» с хэштегом #вашгород. Вы также можете прислать материал к нам на почту — vashgorod@yandex.ru.
Оказывается, очереди в городских поликлиниках могут подарить позитив. Снегурочку и Деда Мороза на улицах города мы видели, а вот Петушка — ещё нет.
Битва природы и ЖКХ в Новокузнецке продолжается.
<nature vs zhkh> #жкхпросыпайся #жкх #новокузнецк #россия #социалочка #сосульки #старокузнецк #старокузнецкзимой #зима
Фото опубликовано Anastasiya (@anastasiyaltm)
Новокузнечане подумали, что у них в квартире появился мотылёк, и даже решили выкормить гостя. Правда, их уверяют, что пришелец — обыкновенная моль.
А у нас живет вот такое #чудо )) Два дня назад он появился в нашей квартире посреди зимы. Не знаю чем они питаются, может кто посоветует?
Фото опубликовано Дьякова Евгения (@kristalnaya79)
Такого гостя из прошлого в городе нашёл новокузнечанин. Навевает ностальгию, правда?
Есть своя романтика в поездах. А автору снимок напомнил фильм ужасов «Сайлент Хилл».
Серьёзный противник…
Ура, снегири! Этой зимой мы их ещё не видели, но с удовольствием бы посмотрели.
Следующую подборку из соцсетей смотрите на ВашГород.ру в пятницу 20 января.