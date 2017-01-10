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Новосибирск: карта выходных с 13 по 15 января

Петух в больнице, сосульки и привет из СССР: ваш город вашими глазами

Сегодня 07:00
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Вот и закончились каникулы, а значит, пришла пора выпустить традиционную рубрику «Ваш город вашими глазами». Больше недели мы не рассказывали читателям о самых интересных фотографиях новокузнечан в соцсетях. Клятвенно обещаем исправиться и наверстать упущенное.

А если вы хотите, чтобы ваше фото или видео попало в рубрику, публикуйте его во «ВКонтакте», в «Инстаграме» или «Фейсбуке» с хэштегом #вашгород. Вы также можете прислать материал к нам на почту — vashgorod@yandex.ru.

Оказывается, очереди в городских поликлиниках могут подарить позитив. Снегурочку и Деда Мороза на улицах города мы видели, а вот Петушка — ещё нет.

Битва природы и ЖКХ в Новокузнецке продолжается.

Новокузнечане подумали, что у них в квартире появился мотылёк, и даже решили выкормить гостя. Правда, их уверяют, что пришелец — обыкновенная моль.

Такого гостя из прошлого в городе нашёл новокузнечанин. Навевает ностальгию, правда?

Есть своя романтика в поездах. А автору снимок напомнил фильм ужасов «Сайлент Хилл».

Серьёзный противник…

Ура, снегири! Этой зимой мы их ещё не видели, но с удовольствием бы посмотрели.

Следующую подборку из соцсетей смотрите на ВашГород.ру в пятницу 20 января.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Инстаграм
ваш город вашими глазами подборка фото

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