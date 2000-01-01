В ближайшие дни в Кузбассе ожидается небольшое похолодание, сообщили в Кемеровском гидрометеоцентре.

В пятницу днём по области -18,-23°С, ночью -25,-30°С. Подует холодный северный ветер. Осадки ожидаются незначительные.

В субботу днём температура воздуха будет в пределах -18,-23°С, ночью -23°С, местами до -33°С. Местами снег и метели.

В воскресенье днём синоптики обещают -10,-15°С, порывистый ветер и небольшой снег. Ночью — -20,-25°С.

В понедельник днём погода особо не изменится — -15,-20°С и небольшие осадки.

Подробнее о погоде на следующую неделю читайте на ВашГород.ру в понедельник 16 января.