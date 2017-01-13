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Новосибирск: карта выходных с 13 по 15 января

Чем заняться на выходных в Новокузнецке

Сегодня 07:30
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13.01.2017 / 07:30
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Для многих новокузнечан приближающиеся выходные показались самыми долгожданными. Ведь после восьми дней праздников не все смогли сразу влиться в рабочий процесс. Другие напротив не успели устать. Эксперт рубрики Андрей Никатов рассказал, чем можно заняться на этих выходных.

Роль самоделкина

Для тех, кто не успел устать за рабочую неделю, можно продолжить работу дома. Наверняка, у многих из вас есть накопившиеся дела, до которых руки не доходят. Например. прибить гвоздь, повесить фоторамку на стену, починить бегущие краны и т.д.

Гадать и колядовать

Желания заглянуть в будущее и прикоснуться к мистическому есть у многих людей. Если вы такой человек, то эти выходные для вас подойдут как нельзя лучше. Во-первых, пятница 13-ое, а во-вторых, по народным поверьям гадать и колядовать можно от Рождества до Крещения.

Удар по безделью

Отправляйтесь кататься на коньках, лыжах или на санках. Активный отдых после восьми дней праздников придётся как нельзя кстати. Многие новокузнечане рекомендуют посетить каток в парке Гагарина.

Посмотрите нашумевший фильм “Викинг”

Если вы ещё не успели посмотреть фильм о князе Владимире, то советуем вам это сделать. Сразу хотим сказать, что мнение людей об увиденном сильно разделились, о чём можно прочитать на различных форумах и чатах. Однако всё же сходите и увидьте это своими глазами.

Бюджетный вариант

Если деньги после новогодних праздников кончились, а зарплату ещё не дали. Не сидите дома в одиночестве. Можно напроситься к кому-нибудь в гости, и в компании хороших друзей или родственников весело провести время.

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: mysteric.ru; adline-gifts.ru; ovideo.ru;
афиша куда сходить на выходных Викинг
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