Чем заняться на выходных в Новокузнецке
Сегодня 07:30
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Для многих новокузнечан приближающиеся выходные показались самыми долгожданными. Ведь после восьми дней праздников не все смогли сразу влиться в рабочий процесс. Другие напротив не успели устать. Эксперт рубрики Андрей Никатов рассказал, чем можно заняться на этих выходных.
Роль самоделкина
Для тех, кто не успел устать за рабочую неделю, можно продолжить работу дома. Наверняка, у многих из вас есть накопившиеся дела, до которых руки не доходят. Например. прибить гвоздь, повесить фоторамку на стену, починить бегущие краны и т.д.
Удар по безделью
Отправляйтесь кататься на коньках, лыжах или на санках. Активный отдых после восьми дней праздников придётся как нельзя кстати. Многие новокузнечане рекомендуют посетить каток в парке Гагарина.