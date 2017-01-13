Для тех, кто не успел устать за рабочую неделю, можно продолжить работу дома. Наверняка, у многих из вас есть накопившиеся дела, до которых руки не доходят. Например. прибить гвоздь, повесить фоторамку на стену, починить бегущие краны и т.д.

Гадать и колядовать

Желания заглянуть в будущее и прикоснуться к мистическому есть у многих людей. Если вы такой человек, то эти выходные для вас подойдут как нельзя лучше. Во-первых, пятница 13-ое, а во-вторых, по народным поверьям гадать и колядовать можно от Рождества до Крещения.