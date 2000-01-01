Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #НОВЫЙГОД
Новосибирск: карта выходных с 13 по 15 января

Старый Новый год: Брежнев, Ельцин, Путин — как менялись новогодние поздравления

Сегодня 06:00
314

Первым ввел традицию новогоднего обращения к своему народу еще Леонид Брежнев. С тех пор народ достаточно быстро привык к тому, что накануне полуночи в последний день каждого года необходимо слушать генерального секретаря, а уже затем и президента.

Более взрослое поколение российских граждан помнит первые выступления Бориса Ельцина. Далее на смену пришёл Владимир Путин его выступления стали отличаться от предшественника. Он с первого же года своего президентства предпочитал обращаться к народу с улицы возле Красной площади и стен Кремля, а не из кабинета, как это делал Борис Ельцин. А Дмитрий Медведев будучи президентом обращался к россиянам вдали от Красной площади.

Первое в истории СССР новогоднее поздравление Леонида Брежнева (1971 г.):

Последнее новогоднее поздравление Бориса Ельцина и первое поздравление Владимира Путина в роли и.о. президента с 2000 годом (1999 г.):

Новогоднее поздравление Владимира Путина с 2017 годом (2016 г.):

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: artd-plus.ru
Новый год поздравление с новым годом новогоднее поздравление

Комментарии (4)

Добавить комментарий
Венz
2 0
Поздравления Брежнева производят самое позитивное впечатление, так как они подкреплены делом.
Поздравления Ельцына - это поздравления полностью скомпроментировавшего себя обманщика и пьяницы.
Поздравления Путина, на фоне событий последних лет, так же, позитива не добавляют.
ответить
Гоша
1 0
А где же поздравление с 1991 на 1992 год от Михаила Задорнова??? Когда пьяный ** был невменяемый от радости по поводу развала СССР.
ответить
Гоша
0 0
Почему то аббревиатуру Ельцин Борис Николаевич заменили звездочками...
ответить
простой советский человек, ветеран труда
0 0
При Л.И.Брежневе была вера в будущее,надежды на заврешний день. Жили дружно республиками. Страны Социалистического содружества жили в дружбе с нами. Не кошмарили общество коррупцией, кризисами, дефолтами, падением рубля, не зависали на долларе, массовыми убийствами людей, махинациями,воровством чиновников, политика воспитания молодёжи в нравственности, уважения к старшему поколению, рост благосостояния народа всё же улучшался, работа обеспечивала всё население,УЧИЛИСЬ(а не покупали образование) ,стремились получить образование, трудоустраивались, служили в Советской Армиии, ВМФ и гордились. ..... Сейчас не жизнь в стране, а существование НАРОДА. Живёт и радуется жизни кучка махинаторов, воров чиновников при власти в отдельном государстве столице нашей родины москве и питере. Закашмарили не только свой народ, уничтожили все дружеские связи с братскими республиками, странами СЭВ, отвернулись от таких "друзей" самые близкие республики, страны Прибалтики, Болгария, Польша, Чехословакия.... Просрали всё пока делили власть между собой, набиванием карманов долларами, скупкой народного достояния,прихватизацией, уводом капитала за кардон, приобретанием гражданства 2-4 стран, скупкой недвижимости за границей, покупкой образования, учёбой , лечением своих отпрысков,самих себя на ворованных деньгах у народа . А для народа по сегодняшний день оставили лишь повседневный рост цен, разделения общества, рост бедности., не понятного завтрешнего дня, , вседневных ЧП, ростом преступности, бесприделом чиновников, безнаказанности, конституция для избранных, УК РФ для своих с поправками,УБИЙСТВ,ВОРОВСТВА из КАЗНЫ...и повторяющегося призыва: ... подтяните ремни.., денег нет.., но вы там держитесь......
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ