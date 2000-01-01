Первым ввел традицию новогоднего обращения к своему народу еще Леонид Брежнев. С тех пор народ достаточно быстро привык к тому, что накануне полуночи в последний день каждого года необходимо слушать генерального секретаря, а уже затем и президента.

Более взрослое поколение российских граждан помнит первые выступления Бориса Ельцина. Далее на смену пришёл Владимир Путин его выступления стали отличаться от предшественника. Он с первого же года своего президентства предпочитал обращаться к народу с улицы возле Красной площади и стен Кремля, а не из кабинета, как это делал Борис Ельцин. А Дмитрий Медведев будучи президентом обращался к россиянам вдали от Красной площади.

Первое в истории СССР новогоднее поздравление Леонида Брежнева ( 1971 г.):

Последнее новогоднее поздравление Бориса Ельцина и первое поздравление Владимира Путина в роли и.о. президента с 2000 годом ( 1999 г.):