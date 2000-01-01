При Л.И.Брежневе была вера в будущее,надежды на заврешний день. Жили дружно республиками. Страны Социалистического содружества жили в дружбе с нами. Не кошмарили общество коррупцией, кризисами, дефолтами, падением рубля, не зависали на долларе, массовыми убийствами людей, махинациями,воровством чиновников, политика воспитания молодёжи в нравственности, уважения к старшему поколению, рост благосостояния народа всё же улучшался, работа обеспечивала всё население,УЧИЛИСЬ(а не покупали образование) ,стремились получить образование, трудоустраивались, служили в Советской Армиии, ВМФ и гордились. ..... Сейчас не жизнь в стране, а существование НАРОДА. Живёт и радуется жизни кучка махинаторов, воров чиновников при власти в отдельном государстве столице нашей родины москве и питере. Закашмарили не только свой народ, уничтожили все дружеские связи с братскими республиками, странами СЭВ, отвернулись от таких "друзей" самые близкие республики, страны Прибалтики, Болгария, Польша, Чехословакия.... Просрали всё пока делили власть между собой, набиванием карманов долларами, скупкой народного достояния,прихватизацией, уводом капитала за кардон, приобретанием гражданства 2-4 стран, скупкой недвижимости за границей, покупкой образования, учёбой , лечением своих отпрысков,самих себя на ворованных деньгах у народа . А для народа по сегодняшний день оставили лишь повседневный рост цен, разделения общества, рост бедности., не понятного завтрешнего дня, , вседневных ЧП, ростом преступности, бесприделом чиновников, безнаказанности, конституция для избранных, УК РФ для своих с поправками,УБИЙСТВ,ВОРОВСТВА из КАЗНЫ...и повторяющегося призыва: ... подтяните ремни.., денег нет.., но вы там держитесь......