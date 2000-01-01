Новогодние праздники позади, а значит, пришло время расстаться с пушистыми лесными красавицами, украшавшими квартиры горожан. Кто-то спокойно отправляет ёлку в мусорный контейнер, кто-то и вовсе оставляет её у подъезда, а другим становится жалко и совестно выбрасывать отслужившее свой срок новогоднее дерево. Как утилизируют ёлки в Новосибирске, и есть ли у них шанс на вторую жизнь, выяснял корреспондент ВашГород.ру.

Несколько лет назад «бэушные» праздничные деревья в дар от горожан принимал Новосибирский зоопарк. Сейчас такой возможности нет. Не принимают ёлки и в контактных зоопарках города.

Специализированных предприятий, которые бы занимались утилизацией хвойных деревьев, тоже не нашлось. Получить оперативный ответ на вопрос об утилизации новогодних ёлок в мэрии Новосибирска не удалось.

Скажем, в соседнем Кузбассе, с этим проще. Там несколько лет действуют специальные акции по приёму живых символов Нового года. К примеру, накануне в Промышленновском районе стартовала акция «Ёлка для ягнёнка». Отслуживших свой срок новогодних красавиц принимают ежедневно вечером у центральной ёлки на площади районного дворца культуры. В обмен жителям дарят шоколадку. В Кузбассе такой опыт применяется с 2011 года.

В Новосибирске, скорее всего, у большинства пушистых красавиц один путь из квартир горожан — на свалку. Впрочем, если подойти к процессу творчески, в новогоднее дерево можно вдохнуть вторую жизнь. Предлагаем читателям ВашГород.ру несколько идей утилизации ёлочек.

Кормушка для птиц

Пернатых в нашем городе достаточно, и зимой им, как известно, холодно и голодно. Этот вариант больше подойдёт для мужчин, зато супруга и дети могут морально поддерживать главу семейства и давать ценные советы!

Инвентарь для сада и необычные аксессуары для дачи

Из елового ствола можно сделать черенки лопат, опоры для вьющихся огородных растений, а хвоя станет прекрасным удобрением для почвы.

Отвары молодости и красоты

Этот совет — для представительниц прекрасной половины человечества. Поклонники народной медицины утверждают: отвар из опавшей хвои возвращает приятный цвет коже лица, а ванны с настоем хвои, веток и шишек ёлки помогут снять напряжение и стресс, укрепят сердце, сделают кожу шелковистой и поспособствуют мирному и крепкому сну.

Декоративные поделки и игрушки

Этот вариант могут взять на вооружение и мужчины, и женщины, и дети. В работе пригодятся разные части дерева. Главное — проявить фантазию и немного терпения.

Это лишь некоторые идеи использования новогодних ёлок после праздников. Дорогие читатели, а как вы решаете судьбу лесных красавиц? Делитесь советами, рассказывайте, предлагайте!