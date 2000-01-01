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Что всё-таки находилось в скидываемых в траншею гробах — результаты экспертизы

Сегодня 09:40
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Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал, что находилось в гробах, скидываемых бульдозером в траншею. Как уже сообщал ВашГород.ру, резонансное видео с захоронением появилось в сети в начале декабря. Глава города наконец объявил о результатах проведённой по делу экспертизы.

Бульдозер скидывал в траншею старые прогнившие гробы, утверждает мэр города. В некоторых из них были биологические отходы больниц — ампутация и так далее. У медучреждений есть соответствующий договор и записи в журнале кладбища, рассказал «Комсомольской правде — Кемерово» Илья Середюк

Процесс утилизации на видео снял якобы посторонний человек. Затем он выложил его в сеть, назвав «Антикризисные методы захоронения».

Ролик всколыхнул общество. Многие подумали, что таким образом хоронят людей без определённого места жительства или тех, чью личность установить не удалось. Как уже рассказывал ВашГород.ру, в дело даже вмешалась прокуратура.

Впрочем, позже власти успокоили граждан, заявив, что человеческих тел в гробах не было.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: кадр видео
гробы захоронение

Комментарии (8)

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Читатель
21 0
Если это старые прогнившие гробы, тогда я испанский летчик. У губернатора привычку взял-лапшу на уши вешать?
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Сергей
5 0
Ну, если сжигание, как вариант не проходит... То да! Надо что-то "вешать"...
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Виктор
4 0
Бульдозер скидывал в траншею старые прогнившие гробы, утверждает мэр города.(с) Как можно врать? Ведь вот и видео и фото..Бульдозер скидывал в траншею старые прогнившие гробы, утверждает мэр города.(с)
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Галинка
29 0
Какие прогнившие? Видно же, что дерево светлое.
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Алекс
4 0
Комментарий *А тогда где взяли «старые, прогнившие гробы»? Из земли выкопали, чтобы снова закопать?
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Вот так вот
7 0
Получается представители власти врут народу.
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Анонимус
3 0
Получается представители власти врут народу.
Да ладно! Быть такого не может!
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вася
0 0
ВГ, делайте активные ссылки на источник.
А то читать вас перестану!
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