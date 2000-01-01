Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал, что находилось в гробах, скидываемых бульдозером в траншею. Как уже сообщал ВашГород.ру, резонансное видео с захоронением появилось в сети в начале декабря. Глава города наконец объявил о результатах проведённой по делу экспертизы.

Бульдозер скидывал в траншею старые прогнившие гробы, утверждает мэр города. В некоторых из них были биологические отходы больниц — ампутация и так далее. У медучреждений есть соответствующий договор и записи в журнале кладбища, рассказал «Комсомольской правде — Кемерово» Илья Середюк

Процесс утилизации на видео снял якобы посторонний человек. Затем он выложил его в сеть, назвав «Антикризисные методы захоронения».

Ролик всколыхнул общество. Многие подумали, что таким образом хоронят людей без определённого места жительства или тех, чью личность установить не удалось. Как уже рассказывал ВашГород.ру, в дело даже вмешалась прокуратура.

Впрочем, позже власти успокоили граждан, заявив, что человеческих тел в гробах не было.