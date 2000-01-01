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Кемеровчанка вошла в топ-10 популярных российских актрис

Сегодня 10:09
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Алёна Бабенко стала одной из самых популярных российских актрис по версии «Яндекса». В топ-10 уроженка Кемерова заняла последнюю строчку.

Рейтинг составили на основе поисковых запросов «Кинопоиска». Первую строчку в нём заняла Оксана Акиньшина, как уже сообщал ВашГород.ру. На втором месте — Ингеборга Дапкунайте, за ней идёт Вера Брежнева.

Алёна Бабенко родилась в 1972 году в Кемерове. После окончания школы поступила в университет в Томске, однако учёбу вскоре бросила и уехала в Москву. В 2000 году состоялся её дебют в сериале «Каменская». Всего сыграла в более чем 60 фильмах.

Ранее ВашГород.ру рассказал о рейтинге российских фильмов по версии «Кинопоиска». Напомним, чаще всего на сайте россияне ищут фильм «Легенда № 17». На втором месте — драма Юрия Быкова «Дурак». А самым популярным актёром стал Константин Хабенский, которому 11 января исполнилось 45 лет.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: bilostalo.ru
яндекс рейтинг актриса Кинопоиск

Комментарии (5)

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Саня
1 6
Кто все эти люди?!!
По-моему,ты долбо...б.
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Ольга
0 0
Алена отличная актриса, востребованная, очень здорово, что наша землячка!
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Седой 10295
0 0
Ранее ВашГород.ру рассказал о рейтинге российских фильмов по версии «Кинопоиска». Напомним, чаще всего на сайте россияне ищут фильм «Легенда № 17». На втором месте — драма Юрия Быкова «Дурак». А самым популярным актёром стал Константин Хабенский, которому 11 января исполнилось 45 лет.
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Полет мысли напомнил рикошет теннисного шарика в тесной комнате.
Ну,или повествования бравого солдата Швейка на тему:В огороде бузина,а в Киеве дядька.
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321
0 0
Кто все эти люди?!!
вообще никого не знаете?
чести вам это не делает
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