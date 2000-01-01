Алёна Бабенко стала одной из самых популярных российских актрис по версии «Яндекса». В топ-10 уроженка Кемерова заняла последнюю строчку.

Рейтинг составили на основе поисковых запросов «Кинопоиска». Первую строчку в нём заняла Оксана Акиньшина, как уже сообщал ВашГород.ру. На втором месте — Ингеборга Дапкунайте, за ней идёт Вера Брежнева.

Алёна Бабенко родилась в 1972 году в Кемерове. После окончания школы поступила в университет в Томске, однако учёбу вскоре бросила и уехала в Москву. В 2000 году состоялся её дебют в сериале «Каменская». Всего сыграла в более чем 60 фильмах.

Ранее ВашГород.ру рассказал о рейтинге российских фильмов по версии «Кинопоиска». Напомним, чаще всего на сайте россияне ищут фильм «Легенда № 17». На втором месте — драма Юрия Быкова «Дурак». А самым популярным актёром стал Константин Хабенский, которому 11 января исполнилось 45 лет.