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Жестокое нападение на бригаду «Скорой помощи» в Новокузнецке: нападавший может остаться на свободе

Сегодня 10:19
1753

Новокузнечанин, зверски избивший фельдшера «Скорой помощи» может отделаться условным сроком. Об этом журналистам ВашГород.ру рассказал источник, близкий к ситуации.

Напомним, 15 октября 2016 года в Новокузнецке избили бригаду «Скорой помощи», когда те выехали на вызов в Заводском районе. «Скорая» приехала по адресу вызова, на медиков набросился пьяный хозяин квартиры. Одна женщина успела выскочить из квартиры, но фельдшер замешкалась. Тогда мужчина захлопнул дверь и стал избивать молодую девушку.

«Самое печальное в этой истории в том, что наш „герой“ так и остался безнаказанным. Ну, как известно, Российский суд-самый гуманный суд в мире. 25 летнему хулигану светит условный срок. Т.Е. он остается на свободе и безнаказанно может дальше творить „возмездие“ над любым человеком над которым ему только вздумается. Будь это сотрудник муниципальной службы или обычный прохожий!», — сообщил журналистам ВашГород.ру источник.

Кроме того, в своих показаниях нападавший сказал, что молодая девушка сама на него напала, и даже чуть не отравила «вонючим аммиаком», перекрыв ему доступ кислорода. Поэтому обвиняемый и кинулся на молодую девушку с кулаками, поделился источник.

«На работу потерпевшая Жанна Аркадьевна планирует выйти уже в марте сего года. Всего полгода потребовалось этой смелой, миниатюрной женщине для того что бы вновь пополнить ряды людей, каждую смену спасающих чью-то жизнь. (Сарказм)

Печально получать в благодарность от минуту назад «умирающих», а именно такой вызов был принят диспетчерами, подарки в виде тумаков и полугодового больничного листа. Конечно же душевная травма и непопровимый вред нанесенный 25 летним «бугаем» будет преследовать Жанну еще долгие годы! Но, невзирая на это, она все же пополнит наши ряды", — отметила коллега пострадавшей девушки.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: 163gorod.ru
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Комментарии (12)

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Анонимный пользователь
16 0
Вот и работай потом в скорой за копейки!!!
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*
11 3
Нападение на сотрудников скорой помощи должно караться особенно жестко. Если кто-то не то что нападет, а слово скажет, которое не понравится полицейскому, ответит так, что мало не покажется! А на людей, которые спасают жизни можно безнаказанно поднимать руку получается. Страна идиотов!
ответить
111
4 0
"15 октября 2016 года в Новокузнецке НЕИЗВЕСТНЫЕ избили бригаду «Скорой помощи», когда те выехали на вызов в Заводском районе. «Скорая» приехала по адресу вызова, на медиков набросился пьяный ХОЗЯИН квартиры."
В,Г. инвалиды мозга вы хоть читайте че пишете ! то неизвестНЫЕ ! то хозяин квартиры!
складывается впечатление что вам лишь бы что нибудь написать,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Дон Хенаро 35929
13 0
Нету слов кроме материных...значит Pussy Riot дали больше двух лет за мелкое *********** Ильдара Дадина за выражение своих гражданских прав осудили на 2,5 года и отправили по этапу, а упырю избившему сотрудника Скорой помощи ничего не будет?
Браво, господа, виват правовое государство Россия!!!
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Дон Хенаро 35929
8 0
ВГ а можно подробности, на каком основании он может получить только условный срок? Какие ему статьи инкриминируют? Когда суд будет суд. И почему бы вам не поприсутствовать на этом заседании? По-моему этот человек не должен отделаться условным сроком...и пресса должна принять в этом непосредственное участие!
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школота
1 0
Судью на мыло вместе с ним.
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Венz
5 0
Хорошо бы процесс освещать и сопровождать на "ВГ", с указанием ФИО должностных лиц, их действий, поступков, консультироваться по поводу принимаемых решений должностных лиц у правоведов.
ответить
Дон Хенаро 35929
0 0
Хорошо бы процесс освещать и сопровождать на "ВГ", с указанием ФИО должностных лиц, их действий, поступков, консультироваться по поводу принимаемых решений должностных лиц у правоведов.
Поддерживаю, ВГ...поставьте дело на общественный контроль
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Екарный Бабай
2 0
Дон Хенаро:
Нету слов кроме материных...значит Pussy Riot дали больше двух лет за мелкое *********** Ильдара Дадина за выражение своих гражданских прав осудили на 2,5 года и отправили по этапу, а упырю избившему сотрудника Скорой помощи ничего не будет?
Браво, господа, виват правовое государство Россия!!!
Первый раз согласен с вышеподписавшимся.
ответить
да-да
0 0
Первый раз согласен с вышеподписавшимся.
Ничего личного, только бизнес!
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z
0 0
Дон Хенаро:
Поддерживаю, ВГ...поставьте дело на общественный контроль
Кто еще верит в судей-мудей тли? Это не уважаемые люди, а бывшие юристо-дристо вцепившимися зубами в большие зарплаты, крепче тлиева.
Их гуманизм заключается в том, чтобы им ни чего не было. Поэтому это пофигизм. А обвинители, прорукатура, если не может поиметь бабла вообще не пашет.
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Ольга
0 0
Ничему не удивляюсь. Летом на меня напал мужик в гаражах (шла за машиной), душил, ограбил, оказался рецидивистом, мотал уже два срока по аналогии. Пол-года уже косит под болезненного. И адвокат и лечение (настаивает на бесплатной операции в Кемерово, а был здоровее слона) -все у него! Прокурор и судья НИЧЕГО НЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ. Я уже раз 15 отпрашивалась с работы на процессы, безрезультатно. У нас очень гуманное государство, жаль, что только К ПРЕСТУПНИКАМ!
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