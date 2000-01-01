Новокузнечанин, зверски избивший фельдшера «Скорой помощи» может отделаться условным сроком. Об этом журналистам ВашГород.ру рассказал источник, близкий к ситуации.
Напомним, 15 октября 2016 года в Новокузнецке избили бригаду «Скорой помощи», когда те выехали на вызов в Заводском районе. «Скорая» приехала по адресу вызова, на медиков набросился пьяный хозяин квартиры. Одна женщина успела выскочить из квартиры, но фельдшер замешкалась. Тогда мужчина захлопнул дверь и стал избивать молодую девушку.
«Самое печальное в этой истории в том, что наш „герой“ так и остался безнаказанным. Ну, как известно, Российский суд-самый гуманный суд в мире. 25 летнему хулигану светит условный срок. Т.Е. он остается на свободе и безнаказанно может дальше творить „возмездие“ над любым человеком над которым ему только вздумается. Будь это сотрудник муниципальной службы или обычный прохожий!», — сообщил журналистам ВашГород.ру источник.
Кроме того, в своих показаниях нападавший сказал, что молодая девушка сама на него напала, и даже чуть не отравила «вонючим аммиаком», перекрыв ему доступ кислорода. Поэтому обвиняемый и кинулся на молодую девушку с кулаками, поделился источник.
«На работу потерпевшая Жанна Аркадьевна планирует выйти уже в марте сего года. Всего полгода потребовалось этой смелой, миниатюрной женщине для того что бы вновь пополнить ряды людей, каждую смену спасающих чью-то жизнь. (Сарказм)
Печально получать в благодарность от минуту назад «умирающих», а именно такой вызов был принят диспетчерами, подарки в виде тумаков и полугодового больничного листа. Конечно же душевная травма и непопровимый вред нанесенный 25 летним «бугаем» будет преследовать Жанну еще долгие годы! Но, невзирая на это, она все же пополнит наши ряды", — отметила коллега пострадавшей девушки.