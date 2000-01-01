Новокузнечанин, зверски избивший фельдшера «Скорой помощи» может отделаться условным сроком. Об этом журналистам ВашГород.ру рассказал источник, близкий к ситуации.

Напомним, 15 октября 2016 года в Новокузнецке избили бригаду «Скорой помощи», когда те выехали на вызов в Заводском районе. «Скорая» приехала по адресу вызова, на медиков набросился пьяный хозяин квартиры. Одна женщина успела выскочить из квартиры, но фельдшер замешкалась. Тогда мужчина захлопнул дверь и стал избивать молодую девушку.

«Самое печальное в этой истории в том, что наш „герой“ так и остался безнаказанным. Ну, как известно, Российский суд-самый гуманный суд в мире. 25 летнему хулигану светит условный срок. Т.Е. он остается на свободе и безнаказанно может дальше творить „возмездие“ над любым человеком над которым ему только вздумается. Будь это сотрудник муниципальной службы или обычный прохожий!», — сообщил журналистам ВашГород.ру источник.

Кроме того, в своих показаниях нападавший сказал, что молодая девушка сама на него напала, и даже чуть не отравила «вонючим аммиаком», перекрыв ему доступ кислорода. Поэтому обвиняемый и кинулся на молодую девушку с кулаками, поделился источник.