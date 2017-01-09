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Двусмысленный хештег вызвал новый флешмоб в Инстаграме

Сегодня 10:54
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Рунет всколыхнул новый флешмоб — россияне массово выкладывают снимки с острова Бали, сопровождая их двусмысленным хештегом #сказочноебали. Его каждый поймёт, как говорится, в меру своей испорченности. Ажиотаж вызвала ранее не известная модель Наталья Горчакова.

Медитации, релаксации, спа...так я постигала дзен#сказочноебали

Фото опубликовано Natalia Knyaginya (@knyaginya)

Публикацию даже прокомментировали ведущие филологи. Они рассказали «России 24», что явление называется сдвигом и нередко встречается в искусстве. Кстати, в этом случае модель не только не подумала о звучании своего хештега, но и допустила ошибку. Слово «Бали» — мужского рода, а не среднего.

Интернет-пользователи подхватили волну и рассказывают о своём отдыхе на острове, употребляя «Бали» в среднем роде. Многие таким образом пробуют «пиариться» и рекламировать товар.

Бали – одно из лучших мест для отдыха, это остров магии и таинственных культов, красочных церемоний и природного великолепия. Забудьте о стрессе и окунитесь в мягкие волны безмятежности! Молочный кокосовый аромат, дополненный прозрачными нотами гибискуса, поможет очистить разум от повседневных забот и унесет вас в мир покоя и красоты. Концентрированный гель 2 в 1: одновременно выполняет функции геля для душа и пены для ванн. Мегаобъем: 310 мл. Гель обладает мягким моющим эффектом и может использоваться ежедневно. #сказочноебали @gorodfaberlic

Фото опубликовано Фаберлик Красный Проспект 200 (@gorodfaberlic)

И всё же по комбинации слов можно найти действительно сказочные снимки.

Вечер перед полётом #сказочноебали

Фото опубликовано Alexander Kabakov (@kabakov)

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Инстаграм
флешмоб Бали

Комментарии (4)

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креатив
8 0
Окуенный хэштэг!!!готовый слоган для российской действительности.
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Венz
6 0
Одно можно сказать, при коммунистах такие вещи в СМИ бы не попали.
Сначала, с молчаливого согласия властей несут всякую чушь, двусмысленности, скабрезности на широкую публику, а потом уже представители властей лицемерно сетуют о распущенных нравах, невоздержанности граждан, особенно молодежи.
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