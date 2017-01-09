Рунет всколыхнул новый флешмоб — россияне массово выкладывают снимки с острова Бали, сопровождая их двусмысленным хештегом #сказочноебали. Его каждый поймёт, как говорится, в меру своей испорченности. Ажиотаж вызвала ранее не известная модель Наталья Горчакова.
Медитации, релаксации, спа...так я постигала дзен#сказочноебали
Фото опубликовано Natalia Knyaginya (@knyaginya)
Публикацию даже прокомментировали ведущие филологи. Они рассказали «России 24», что явление называется сдвигом и нередко встречается в искусстве. Кстати, в этом случае модель не только не подумала о звучании своего хештега, но и допустила ошибку. Слово «Бали» — мужского рода, а не среднего.
Интернет-пользователи подхватили волну и рассказывают о своём отдыхе на острове, употребляя «Бали» в среднем роде. Многие таким образом пробуют «пиариться» и рекламировать товар.
Бали – одно из лучших мест для отдыха, это остров магии и таинственных культов, красочных церемоний и природного великолепия. Забудьте о стрессе и окунитесь в мягкие волны безмятежности! Молочный кокосовый аромат, дополненный прозрачными нотами гибискуса, поможет очистить разум от повседневных забот и унесет вас в мир покоя и красоты. Концентрированный гель 2 в 1: одновременно выполняет функции геля для душа и пены для ванн. Мегаобъем: 310 мл. Гель обладает мягким моющим эффектом и может использоваться ежедневно. #сказочноебали @gorodfaberlic
Фото опубликовано Фаберлик Красный Проспект 200 (@gorodfaberlic)
И всё же по комбинации слов можно найти действительно сказочные снимки.
These sunsets though... Going through some serious Bali withdrawal и скучаю по патимэйкерам #bali #indonesia #paradise #сказочноебали
Фото опубликовано Anton Mamine (@maminean)
Вечер перед полётом #сказочноебали
Фото опубликовано Alexander Kabakov (@kabakov)
Сегодня был невероятной красоты закат. А впрочем, такой закат тут каждый день) Сладких снов, страна #сказочноебали #bali #nature #sunset #sea #beauty #picoftheday #photooftheday #night #gn #goodnight
Фото опубликовано Christina Adams (@kristinaa_adams)