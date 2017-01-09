Рунет всколыхнул новый флешмоб — россияне массово выкладывают снимки с острова Бали, сопровождая их двусмысленным хештегом #сказочноебали. Его каждый поймёт, как говорится, в меру своей испорченности. Ажиотаж вызвала ранее не известная модель Наталья Горчакова.

Медитации, релаксации, спа...так я постигала дзен#сказочноебали Фото опубликовано Natalia Knyaginya (@knyaginya) Янв 9 2017 в 1:58 PST

Публикацию даже прокомментировали ведущие филологи. Они рассказали «России 24», что явление называется сдвигом и нередко встречается в искусстве. Кстати, в этом случае модель не только не подумала о звучании своего хештега, но и допустила ошибку. Слово «Бали» — мужского рода, а не среднего.

Интернет-пользователи подхватили волну и рассказывают о своём отдыхе на острове, употребляя «Бали» в среднем роде. Многие таким образом пробуют «пиариться» и рекламировать товар.

И всё же по комбинации слов можно найти действительно сказочные снимки.

These sunsets though... Going through some serious Bali withdrawal и скучаю по патимэйкерам #bali #indonesia #paradise #сказочноебали Фото опубликовано Anton Mamine (@maminean) Янв 12 2017 в 12:09 PST