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В России начато производство новой версии популярного авто

Сегодня 11:11
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В России стартовало производство нового поколения самого продаваемого автомобиля — Хёндай Солярис. Сборка началась на заводе в Санкт-Петербурге, сообщает «Автовзгляд».

В новой версии корейский седан стал просторнее. Колесная база увеличилась на 30 мм, а габариты авто составили 4380×1720×1460 мм. Двигатель не изменился, покупатель также может на выбор заказать мотор 1,4 или 1,6 литра. Кроме этого, добавится множество различных опций.

«Солярис» нового поколения должен появится в продаже уже в феврале. Сколько будет стоит автомобиль пока не известно.

Отметим, в 2016 году лидером продаж среди легковых авто в России оказался Hyundai Solaris. Компания продала 90 380 экземпляров.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: zolotoyolymp.ru
авто новый автомобиль производство автомобилей продажи авто

Комментарии (8)

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123
4 0
Хочу-хочу-хочу
Здесь не сайт знакомств.....)
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#сказочноебали
0 0
Хочу-хочу-хочу
я бы тебя от тарабанил!
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Ильинец 1196
1 0
Сам не видел, но поговаривают, что за 5 лет бОльшая часть солярисов сгнивает сильней чем 15-20 летние япошки!
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123
1 0
Ильинец:
Сам не видел, но поговаривают, что за 5 лет бОльшая часть солярисов сгнивает сильней чем 15-20 летние япошки!
Да и моторесурс у них 100 тыс..... Тоже поговаривают......
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Ильинец 1196
1 0
Да и моторесурс у них 100 тыс..... Тоже поговаривают......
Поговаривают, что у япошек (короны, карины) 90-ых годов, двигатели милионники.
Сам видел карину, на одометре второй круг пошел с 1 капиталкой.
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Димон
0 0
Кто сказал популярный, у меня во дворе 150 авто и ни одного соляриса )))
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Седой 10295
0 0
Вот оно!!Свершилось!!
Найдено сакральное место,где великая Россия по настоящему встает с колен....собирает инструменты и,спросив разрешения у нанятого корейцами приказчика,идет в мойку переодеваться.
И всего-то 25 лет понадобилось.
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