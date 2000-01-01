В России стартовало производство нового поколения самого продаваемого автомобиля — Хёндай Солярис. Сборка началась на заводе в Санкт-Петербурге, сообщает «Автовзгляд».

В новой версии корейский седан стал просторнее. Колесная база увеличилась на 30 мм, а габариты авто составили 4380×1720×1460 мм. Двигатель не изменился, покупатель также может на выбор заказать мотор 1,4 или 1,6 литра. Кроме этого, добавится множество различных опций.

«Солярис» нового поколения должен появится в продаже уже в феврале. Сколько будет стоит автомобиль пока не известно.

Отметим, в 2016 году лидером продаж среди легковых авто в России оказался Hyundai Solaris. Компания продала 90 380 экземпляров.