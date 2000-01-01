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В Кузбассе активизировалась ГИБДД

Сегодня 11:25
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Ветер, снег и гололёд с начала 2017 года ухудшают дорожную обстановку в Кузбассе, поэтому областная Госавтоинспекция увеличила число нарядов ГИБДД на аварийных участках.

«Инспекторы уделяют особое внимание грубым нарушениям требований Правил, беседуют с автомобилистами, вручают им памятки и листовки», — сообщили в областной ГИБДД.

Полицейские просят водителей быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать правила перевозки детей от до 12 лет.

13−16 января новокузнецкая ГИБДД ловит нетрезвых водителей, как уже рассказывал ВашГород.ру.




Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ГИБДД по Кузбассу
гибдд облава ГИБДД

Комментарии (4)

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Венz
3 0
Об активизации ГИБДД в Кузбассе будем судить не по бравурным выступлениям руководства и пресс службы, а по наличию снижения количества ДТП, качественному содержанию дорог и проч.
ответить
1423
1 3
то есть раньше они были пассивными ? а сейчас стали активными?
что поделать ищут себя...
им в европу надо , там таких много.
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z
1 0
то есть раньше они были пассивными ? а сейчас стали активными?
что поделать ищут себя...
им в европу надо , там таких много.
А ты откуда знаешь, что там таких много? Вон полная администрация чиговников и депутасиков, пусть друг друга радуют.
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