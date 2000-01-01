Ветер, снег и гололёд с начала 2017 года ухудшают дорожную обстановку в Кузбассе, поэтому областная Госавтоинспекция увеличила число нарядов ГИБДД на аварийных участках.

«Инспекторы уделяют особое внимание грубым нарушениям требований Правил, беседуют с автомобилистами, вручают им памятки и листовки», — сообщили в областной ГИБДД.

Полицейские просят водителей быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать правила перевозки детей от до 12 лет.

13−16 января новокузнецкая ГИБДД ловит нетрезвых водителей, как уже рассказывал ВашГород.ру.