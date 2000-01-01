В Интернете бурно обсуждают программу, которая вышла на одном из региональных каналов. В студии женщина, руководящая салоном красоты, рассказывала о том как помолодеть и похудеть.

Многие пользователи сети не смогли сопоставить должность эксперта и с её пышными формами. Из-за этого женщина получила множество нелестных комментариев. А видео начало распространяться по интернету со скоростью «вирусной рекламы».

«Тоже самое, что инструктор в зале никогда не подымал гантели. Возможно у нее есть теория, но практика все же главнее. Пусть покажет результат, тогда продажи в разы возрастут.»

«Вы серьезно? руководитель центра красоты и здоровья) прям эталон ёмаё.»

«Если кто-то хотел сделать антирекламу этому центру — он блестяще справился. Лучше и не придумаешь.»

«это прикол такой? я в шоке!!!».