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Россияне высмеяли «полного эксперта» по красоте

Сегодня 12:45
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В Интернете бурно обсуждают программу, которая вышла на одном из региональных каналов. В студии женщина, руководящая салоном красоты, рассказывала о том как помолодеть и похудеть.

Многие пользователи сети не смогли сопоставить должность эксперта и с её пышными формами. Из-за этого женщина получила множество нелестных комментариев. А видео начало распространяться по интернету со скоростью «вирусной рекламы».

«Тоже самое, что инструктор в зале никогда не подымал гантели. Возможно у нее есть теория, но практика все же главнее. Пусть покажет результат, тогда продажи в разы возрастут.»

«Вы серьезно? руководитель центра красоты и здоровья) прям эталон ёмаё.»

«Если кто-то хотел сделать антирекламу этому центру — он блестяще справился. Лучше и не придумаешь.»

«это прикол такой? я в шоке!!!».

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: скриншот Youtube
похудение красота салон красоты эксперт по красоте

Комментарии (6)

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Седой 10295
3 4
Глупый смех,дарагея рассеяне.
Во-первых у человека могут быть реальные проблемы с эндокринной системой,что нисколько не умаляет его как специалиста по приведению во внешний порядок разожравшихся животных,спохватившхся и пытающихся походить на людей.
А во-вторых...Смеясь над мнимым несоответствием формы и незнакомого содержания,мы допускаем в повседневной жизни присутствия полных профанов в управлении даже не своим внешним видом,а самой своей жизнью,выбирая некомпетентность депутатами,мэрами,голосуя за нее рублем в магазинах и мирясь с ее диктатом на работе.
И кстати,не смех ли это облегчения у некоторых,что его-то пронесло-не заметили?
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ххххххххх
0 0
Смотрю, у нее то лицо в тонусе, накачано жиром!
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Вася
0 0
Седой:
Глупый смех,дарагея рассеяне.
Во-первых у человека могут быть реальные проблемы с эндокринной системой,что нисколько не умаляет его как специалиста по приведению во внешний порядок разожравшихся животных,спохватившхся и пытающихся походить на людей.
А во-вторых...Смеясь над мнимым несоответствием формы и незнакомого содержания,мы допускаем в повседневной жизни присутствия полных профанов в управлении даже не своим внешним видом,а самой своей жизнью,выбирая некомпетентность депутатами,мэрами,голосуя за нее рублем в магазинах и мирясь с ее диктатом на работе.
И кстати,не смех ли это облегчения у некоторых,что его-то пронесло-не заметили?
Поскачи лучше, отпустит )))
ответить
Вася
0 0
Седой:
Глупый смех,дарагея рассеяне.
Во-первых у человека могут быть реальные проблемы с эндокринной системой,что нисколько не умаляет его как специалиста по приведению во внешний порядок разожравшихся животных,спохватившхся и пытающихся походить на людей.
А во-вторых...Смеясь над мнимым несоответствием формы и незнакомого содержания,мы допускаем в повседневной жизни присутствия полных профанов в управлении даже не своим внешним видом,а самой своей жизнью,выбирая некомпетентность депутатами,мэрами,голосуя за нее рублем в магазинах и мирясь с ее диктатом на работе.
И кстати,не смех ли это облегчения у некоторых,что его-то пронесло-не заметили?
Дяденька! Вы упускаете одну вешь которая в пух и прах разбивает все ваши доводы в ее защиту - маркетинг!!!!
Маркетинг это если выразиться проще - встречаем по одежке провожаем по уму... то на что клюет потребитель это оболочка, а в данном случае отличная антиреклама. Она может быть как и специалист теоретик хорошо занет свое дело - но на что смотрит ее целевая аудитория ?
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