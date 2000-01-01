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Где кемеровчанам искупаться в Крещение

Пропавшего в Новый год кузбасского подростка нашли в другом городе

Сегодня 13:28
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Пропавшего в Прокопьевском районе Павла Подберезина нашли живым и здоровым 12 января. Юноша был в Ульяновске.

17-летний подросток пропал 1 января 2017 года, как уже сообщал ВашГород.ру. Почти 3 тысячи километров, разделяющие Прокопьевск и Ульяновск, он преодолел автостопом.

Сейчас Павел находится в ульяновском Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Скоро его привезут домой, рассказали в областном ГУ МВД.

За 2016 год кузбассовец 6 раз сбегал из дома и уезжал в другие города. За последние несколько лет он успел побывать в Омске, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге и Краснодаре.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
ГУ МВД найден живым найден пропавший

Комментарии (5)

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Серый
1 3
Такие "хорошие" родители, наверное... А может самостоятельным стать хочет? Взять хотя-бы пример Мадонны (певицы,актрисы,писателя).
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Серый
0 0
Такие "хорошие" родители, наверное... А может самостоятельным стать хочет? Взять хотя-бы пример Мадонны (певицы,актрисы,писателя).
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Злой психолог
6 0
Оставьте его. Никто ему не поможет. Он переосмыслит потом, к 20-ти годам. Остальное-бесполезно.
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алекс
6 0
Оставьте его. Никто ему не поможет. Он переосмыслит потом, к 20-ти годам. Остальное-бесполезно.
Такие ничего не могут переосмысливать, это у них в крови, генах.Так и закончит свою жизнь в бегах на автостопе и родители не помогут.
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Злой психолог
0 0
Такие ничего не могут переосмысливать, это у них в крови, генах.Так и закончит свою жизнь в бегах на автостопе и родители не помогут.
А я вам про что написала? Про то же.
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