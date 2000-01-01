Пропавшего в Прокопьевском районе Павла Подберезина нашли живым и здоровым 12 января. Юноша был в Ульяновске.

17-летний подросток пропал 1 января 2017 года, как уже сообщал ВашГород.ру. Почти 3 тысячи километров, разделяющие Прокопьевск и Ульяновск, он преодолел автостопом.

Сейчас Павел находится в ульяновском Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Скоро его привезут домой, рассказали в областном ГУ МВД.

За 2016 год кузбассовец 6 раз сбегал из дома и уезжал в другие города. За последние несколько лет он успел побывать в Омске, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге и Краснодаре.