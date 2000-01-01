Новокузнечанин убил мужчину в борьбе за парковочное место во дворе. Трагедия произошла в Орджоникидзевском районе на улице Разведчиков.

«Рабочий местного завода Константин Моисеенко. Ему не понравилось, что соседи стали парковать автомобиль „Toyota Sprinter“ на площадке напротив его подъезда. Сам он недавно приобрёл новую машину и посчитал, что никто не должен претендовать на „его стоянку“. Свои претензии он высказал владельцу иномарки Матвею Мельникову и его супруге. Найти компромисс в решении проблемы оппонентам не удалось», — сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

В один из дней жена подсудимого вышла во двор погулять с собакой и встретилась с погибшим. Мужчина был пьян. Он начал ругаться и материться на супругу обвиняемого, ему не нравилось, что супруг женщины ставит автомобиль на парковочное место.

«Услышав крики и нецензурную брань на улице, Матвей Мельников посчитал, что жене угрожает опасность. Он поспешил на помощь и стал выяснять отношения со своим оппонентом. В ходе ссоры между мужчинами произошла драка», — поясняет портал.

Пьяный сосед повалил подсудимого и начал его душить. В итоге обвиняемому удалось достать нож и ударить обидчика. После поножовщины погибший направился в сторону парковки и упал на асфальт. Испугавшись последствий, подсудимый скрылся с места преступления. Однако потом сам сдался полиции.

Суд признал Матвея Мельникова виновным в совершении особо тяжкого преступления и приговорил его к 8 с половиной годам лишения свободы. Также он должен выплатить потерпевшей стороне 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.