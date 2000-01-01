Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #НОВЫЙГОД
На танке и с песней — как сибиряки сражаются со снежными завалами

Из-за места на парковке убили новокузнечанина

Сегодня 18:00
1241

Новокузнечанин убил мужчину в борьбе за парковочное место во дворе. Трагедия произошла в Орджоникидзевском районе на улице Разведчиков.

«Рабочий местного завода Константин Моисеенко. Ему не понравилось, что соседи стали парковать автомобиль „Toyota Sprinter“ на площадке напротив его подъезда. Сам он недавно приобрёл новую машину и посчитал, что никто не должен претендовать на „его стоянку“. Свои претензии он высказал владельцу иномарки Матвею Мельникову и его супруге. Найти компромисс в решении проблемы оппонентам не удалось», — сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

В один из дней жена подсудимого вышла во двор погулять с собакой и встретилась с погибшим. Мужчина был пьян. Он начал ругаться и материться на супругу обвиняемого, ему не нравилось, что супруг женщины ставит автомобиль на парковочное место.

«Услышав крики и нецензурную брань на улице, Матвей Мельников посчитал, что жене угрожает опасность. Он поспешил на помощь и стал выяснять отношения со своим оппонентом. В ходе ссоры между мужчинами произошла драка», — поясняет портал.

Пьяный сосед повалил подсудимого и начал его душить. В итоге обвиняемому удалось достать нож и ударить обидчика. После поножовщины погибший направился в сторону парковки и упал на асфальт. Испугавшись последствий, подсудимый скрылся с места преступления. Однако потом сам сдался полиции.

Суд признал Матвея Мельникова виновным в совершении особо тяжкого преступления и приговорил его к 8 с половиной годам лишения свободы. Также он должен выплатить потерпевшей стороне 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ntv.ru
убийство суд уголовное дело место на парковке

Комментарии (12)

Добавить комментарий
Бес
5 5
Мда, вот такие законы в рашке))
ответить
Жена подсудимого вышла погулять и встретилась с погибшим
13 0
Михаил, Вы романы, часом, не пишете?
ответить
***
3 0
Мда, вот такие законы в рашке))
Я тоже за смертную казнь
ответить
1
14 0
мдаааааааа...
чисто из любопытства : а нож у него с собой был просто так? как обычно у людей ножи в карманах лежат........ гдеж их еще держать?...
сидел дома нож лежал в треканах иль в трусах , ну и вышел с ним , ни выкладывать же......
ответить
Пешеход
8 1
Гопота жить хорошо стала - у каждого теперь машина, скоро на голову ставить будут.
ответить
да-да
1 0
мдаааааааа...
чисто из любопытства : а нож у него с собой был просто так? как обычно у людей ножи в карманах лежат........ гдеж их еще держать?...
сидел дома нож лежал в треканах иль в трусах , ну и вышел с ним , ни выкладывать же......
Не было бы ножа - был бы другой обвиняемый.
ответить
13
1 2
Животные не поделили территорию. Закон природы - убей соперника.
ответить
!
0 1
В орджоникидзевском рне все с собой нож в кармане носят
ответить
fast
2 1
В рашке тупые законы - чтобы доказать самооборону в данной ситуации, обвиняемый должен был умереть от удушья, а затем воскреснуть и после этого только бить ножом. Полно таких ситуаций в этой стране и не возможно доказать самооборону.
ответить
Горожанин
0 0
В орджоникидзевском рне все с собой нож в кармане носят
С Запсибом не попутал?
ответить
2
0 0
мдаааааааа...
чисто из любопытства : а нож у него с собой был просто так? как обычно у людей ножи в карманах лежат........ гдеж их еще держать?...
сидел дома нож лежал в треканах иль в трусах , ну и вышел с ним , ни выкладывать же......
Вот как-то сразу назрел такой же вопрос. Носите ли вы ножи, как носим их мы? Похоже, народ бывалый.
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ