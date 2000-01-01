12 января в сети появилось видео, на котором медик просит подождать мужчину с ножевым ранением.

Инцидент произошёл в Мариинской больнице Санкт-Петербурга, утверждает автор ролика. Он с друзьями привёз в медучреждение друга с ножевым ранением.

Однако, утверждает петербуржец, медики не спешили им помочь, а врач заявил «Ой, ждите».

«Увидев камеру у меня, он попытался её выхватить, но не рассчитал силы и не смог это сделать. Далее врач никого не звал, а стоял, беседовал и спокойно смотрел, как человек истекает кровью. Остальные врачи проходили мимо, как будто ничего не видят», — написал возмущённый петербуржец.

В пресс-службе медучреждения ВашГород.ру сообщили, что пациент, которого сняли на видео, сейчас лечится в их больнице.

А в интервью «Звезде» сотрудники больницы пояснили, что доктора делали всё по инструкции, и просто физически не могли помочь пациенту в первую же минуту. На подготовку к реанимационным мероприятиям у медиков ушло 10 минут. Так как пациента привезли не на «Скорой помощи», это стало форс-мажором для больницы.

Родственники потерпевшего собираются подавать в прокуратуру.