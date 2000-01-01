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«Ой, ждите»: врачи проигнорировали истекающего кровью пациента

Сегодня 15:21
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12 января в сети появилось видео, на котором медик просит подождать мужчину с ножевым ранением.

Инцидент произошёл в Мариинской больнице Санкт-Петербурга, утверждает автор ролика. Он с друзьями привёз в медучреждение друга с ножевым ранением.

Однако, утверждает петербуржец, медики не спешили им помочь, а врач заявил «Ой, ждите».

«Увидев камеру у меня, он попытался её выхватить, но не рассчитал силы и не смог это сделать. Далее врач никого не звал, а стоял, беседовал и спокойно смотрел, как человек истекает кровью. Остальные врачи проходили мимо, как будто ничего не видят», — написал возмущённый петербуржец.

В пресс-службе медучреждения ВашГород.ру сообщили, что пациент, которого сняли на видео, сейчас лечится в их больнице.

А в интервью «Звезде» сотрудники больницы пояснили, что доктора делали всё по инструкции, и просто физически не могли помочь пациенту в первую же минуту. На подготовку к реанимационным мероприятиям у медиков ушло 10 минут. Так как пациента привезли не на «Скорой помощи», это стало форс-мажором для больницы.

Родственники потерпевшего собираются подавать в прокуратуру.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: кадр видео
врачи ножевое ранение Санкт-Петербург

Комментарии (13)

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ХХХ
5 1
Здоровому человеку не дождаться врача. Зато преступник всегда может рассчитывать на бесплатную операцию. И манипулировать в суде этим.
ответить
Искорка
4 3
Сами-то, матерятся как чокнутые на видео.Поди приехали с предъявами первые! Блатные походу, им все по жизни все должны как будто.
ответить
Бес
5 4
Быдло режет друг друга ещё и требует помочь потом?
ответить
вася
10 1
Сами-то, матерятся как чокнутые на видео.Поди приехали с предъявами первые! Блатные походу, им все по жизни все должны как будто.
вот сложно их осуждать, люди в шоковом состоянии, они опасаются за жизнь своего друга
ответить
Шпили-вилли
3 0
Не, ну тут что-то перебор с инструкциями у врачей. Закрыть дверь и уйти, да и остальные ходят, как улитки. Я понимаю матерящегося, что он так разговаривал.
ответить
Екарный Бабай
3 3
Обожранная пьянь,срань,рвань,дрянь. Вот этих совсем не жаль. Пережрут,режут друг друга,а им ещё кто то должен. Прям как на запсибе.
ответить
Димон
1 0
Митрича тоже в дурку уже не принимают и что ? )))
ответить
Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
1 1
Всё по-человечески объяснимо: недорезанный попал на недоученного, какого-нибудь терапевта, который в ранах соображает не больше, чем тётя Мотя из подвала этой же больницы. Он, как настоящий мужчина, и скрылся до прихода хирурга(видно же, что и больного боится, и его друганов). А так-то да, всё по инструкции,- первую заповедь "Не навреди" он выполнил. И сдёрнул!
ответить
м
5 1
Обожранная пьянь,срань,рвань,дрянь. Вот этих совсем не жаль. Пережрут,режут друг друга,а им ещё кто то должен. Прям как на запсибе.
на видео обычные парни. один только матерится, потому что фшоке от таких "врачей". это коновалы какие-то, а не врачи.

чел лежит корчится от боли, а трое в халатах - у него ножевое что ли? та вы шо? та не может таво быть, тако говоритя. ой, да я ж вам не верю )))). сейчас вальку гляну, она сканворд как раз не может отгадать - колото-резанное там шото у нее )) да заносите, да пущай уже будет как дома, да все щас исправим. подлечим, подштопаем, все будет нармуль.
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н
1 0
дык "врачам" надо было скорую вызвать. или сказать, что у них сегодня не дежурная больничка и отправить его в другой район города.
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Вася
1 2
С другой стороны, что может сделать человек даже если он врач - морально поддержать ?! Нужно же в палату отвезти, опять таки на носилках, подготовить медикаменты, уколы и перевязочную либо операционную.
Оперативные мероприятие могут провести врачи скорой помощи, у которых все под рукой, а в стационаре или любой другой больнице необходимо подготовиться... В 10 минут я верю.
Есть золотое правило не навредить - даже если на улице кому то стало плохо - лучше вызвать бригаду скорой помощи и максимум это морально поддержать человека но не трогать его, если не знаешь что и как делать...
ответить
..
1 0
Здоровому человеку не дождаться врача. Зато преступник всегда может рассчитывать на бесплатную операцию. И манипулировать в суде этим.
Зачем здоровому врач?
ответить
виктор
0 0
Быдло режет друг друга ещё и требует помочь потом?
ты бес дырявый, кто тебе дал право так рассуждать? у меня родственника так же порезали ,а он более 40 лет отработал на разрезе эсковаторщиком пошел вечером в магазин ,а при выходе гопота стала деньги отбирать,в больнице и за потери крови скончался.
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