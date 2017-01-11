Алла Пугачёва оригинально ответила на критику своего новогоднего выступления. Певица опубликовала в «Инстаграме» видео, на котором от имени своих тапочек обращается к недовольным.
Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)
«Самое смешное желание — это желание нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то нет. Живём дальше. Люблю вас!» — сказала примадонна.
Идею поддержал Николай Басков. Его тапочки тоже попросили всех критиков успокоиться и перестать собирать подписи.
Официальное обращение тапочек Коли..... #моитапки передаю эстафету тапочкам @fkirkorov
Видео опубликовано Николай Басков (@nikolaibaskov)
Певец решил запустить эстафету с говорящей обувью и передал её Филиппу Киркорову. Тот, в свою очередь, обратился к продюсеру Яне Рудковской.
Официальное обращение тапочек Филиппа..... #моитапки @alla_orfey передаю эстафету тапочкам @rudkovskayaofficial
Видео опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov)
А тапочки Рудковской заявили, что они не такие милые и пушистые, какими кажутся.
Долго думала принимать Эстафету от @fkirkorov или нет , но поняла одно #тапкамбыть , хулиганить так хулиганить!))) Хотя в моем послании заложен глубокий смысл. Умные поймут, глупым все-равно бесполезно! И вообще, ребята, давайте жить дружно, любить и уважать друг друга, тем более, что гениальные песни Аллы Борисовны @alla_orfey не могут вызывать других чувств, кроме светлых! У здоровых людей. А больным - лучше лечиться, если, конечно, эта клиническая злоба поддаётся терапии. Ещё PS: Вот, мы даже с Тиманом @timatiofficial мировую подписали. Недавно. После 8 летней войны - "белой" и "чёрной" Розы, так сказать... Чаек попили, посмеялись от души над кознями друг друга. Мира и добра всем! И давайте помнить всегда , что Не ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ ! А кто отречётся - туда вам и дорога ...
Видео опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)
Всеобщее возмущение россиян вызвала новогодняя программа на Первом канале, как уже сообщал ВашГород.ру. Граждане даже создали на сайте change.org петицию и попросили Константина Эрнста провести «срочную работу над ошибками». 13 января её подписали более 147 тысяч человек.