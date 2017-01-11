Алла Пугачёва оригинально ответила на критику своего новогоднего выступления. Певица опубликовала в «Инстаграме» видео, на котором от имени своих тапочек обращается к недовольным.

Живем дальше!!!Люблю вас!!! Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 10 2017 в 11:56 PST

«Самое смешное желание — это желание нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то нет. Живём дальше. Люблю вас!» — сказала примадонна.

Идею поддержал Николай Басков. Его тапочки тоже попросили всех критиков успокоиться и перестать собирать подписи.

Официальное обращение тапочек Коли..... #моитапки передаю эстафету тапочкам @fkirkorov Видео опубликовано Николай Басков (@nikolaibaskov) Янв 11 2017 в 11:03 PST

Певец решил запустить эстафету с говорящей обувью и передал её Филиппу Киркорову. Тот, в свою очередь, обратился к продюсеру Яне Рудковской.

Официальное обращение тапочек Филиппа..... #моитапки @alla_orfey передаю эстафету тапочкам @rudkovskayaofficial Видео опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov) Янв 11 2017 в 1:23 PST

А тапочки Рудковской заявили, что они не такие милые и пушистые, какими кажутся.



Всеобщее возмущение россиян вызвала новогодняя программа на Первом канале, как уже сообщал ВашГород.ру. Граждане даже создали на сайте change.org петицию и попросили Константина Эрнста провести «срочную работу над ошибками». 13 января её подписали более 147 тысяч человек.