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На танке и с песней — как сибиряки сражаются со снежными завалами

Пугачёва, Киркоров и Басков от имени своих тапочек ответили критикам новогодней программы

Сегодня 19:30
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Алла Пугачёва оригинально ответила на критику своего новогоднего выступления. Певица опубликовала в «Инстаграме» видео, на котором от имени своих тапочек обращается к недовольным.

Живем дальше!!!Люблю вас!!!

Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

«Самое смешное желание — это желание нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то нет. Живём дальше. Люблю вас!» — сказала примадонна.

Идею поддержал Николай Басков. Его тапочки тоже попросили всех критиков успокоиться и перестать собирать подписи.

Официальное обращение тапочек Коли..... #моитапки передаю эстафету тапочкам @fkirkorov

Видео опубликовано Николай Басков (@nikolaibaskov)

Певец решил запустить эстафету с говорящей обувью и передал её Филиппу Киркорову. Тот, в свою очередь, обратился к продюсеру Яне Рудковской.

А тапочки Рудковской заявили, что они не такие милые и пушистые, какими кажутся.

Долго думала принимать Эстафету от @fkirkorov или нет , но поняла одно #тапкамбыть , хулиганить так хулиганить!))) Хотя в моем послании заложен глубокий смысл. Умные поймут, глупым все-равно бесполезно! И вообще, ребята, давайте жить дружно, любить и уважать друг друга, тем более, что гениальные песни Аллы Борисовны @alla_orfey не могут вызывать других чувств, кроме светлых! У здоровых людей. А больным - лучше лечиться, если, конечно, эта клиническая злоба поддаётся терапии. Ещё PS: Вот, мы даже с Тиманом @timatiofficial мировую подписали. Недавно. После 8 летней войны - "белой" и "чёрной" Розы, так сказать... Чаек попили, посмеялись от души над кознями друг друга. Мира и добра всем! И давайте помнить всегда , что Не ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ ! А кто отречётся - туда вам и дорога ...

Видео опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)


Всеобщее возмущение россиян вызвала новогодняя программа на Первом канале, как уже сообщал ВашГород.ру. Граждане даже создали на сайте change.org петицию и попросили Константина Эрнста провести «срочную работу над ошибками». 13 января её подписали более 147 тысяч человек.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: кадр из Инстаграма
шоу-бизнес Первый канал новогодняя программа

Комментарии (9)

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1
8 0
то есть срат* они хотели на всех!!! хорошо хоть ума хватило *опы не показать..
они зрителей за людей то не считают, так дойные коровы , которым надо иногда корму дать.....
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Гыыыыы!
6 0
то есть срат* они хотели на всех!!! хорошо хоть ума хватило *опы не показать..
они зрителей за людей то не считают, так дойные коровы , которым надо иногда корму дать.....
Филька, гоу хоум, к братушкам!
Ехай домой и землякам про тапочки повтори, будешь драпать опять до земли благословенной.
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Митрич
3 0
то есть срат* они хотели на всех!!! хорошо хоть ума хватило *опы не показать..
они зрителей за людей то не считают, так дойные коровы , которым надо иногда корму дать.....
Когда-то, еще в советское время, Пугачева уже один раз засветилась в скандале с хамским отношением к своим зрителям. Пресловутая фраза, случайно попавшая в не выключенный микрофон: "Что еще этим скотам от меня надо?" Помню как она потом отмазывалась, типа, уставшая была, ее неправильно поняли и пр. Потом был скандал с Жириновским на предвыборных дебатах, там она тоже себя "во всей красе" показала.... Так что отношение к данному вопросу в подобной "быдлохамской" манере лично меня ничуть не удивили: давно понял что это за "штучка" такая - Пугачева.... Басков, Киркоров, Рудковская и иже с ними, как истинные "члены ее кружка" (или "кружки ее члена" - это уж кому как угодно :-))))) тоже ничуть не удивили....
Уважаемые господа телезрители, вы свое мнение высказали и ответ получили, причем, в более чем красноречивой форме... Вот и делайте свои выводы: оно вам надо или нет?
P.S. Лично я уже года три как не смотрю ни одно "новогоднее представление" на вышеупомянутых каналах! Предпочитаю либо прогулку на открытом воздухе, либо старое доброе кино, которого на других каналах в новогоднюю ночь было предостаточно! :-))) А этот так называемый "бомонд" пусть друг перед другом петухами вертятся да изображают "всенародную любовь".... :-)))
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а Рудковская-то с какого перепугу ...
0 0
Она ваще не пришей к узде рукав - по отношению к Новогодним шоу !
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Оооо
1 0
А вы чтобы делали на их месте???? В истерики бились? Меньше внимания обращайте и живите дальше. Мне вот глубоко неинтересно...
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Деревня Грязи
0 0
Пиарятся даже на негативе. Зато живу во дворцах
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