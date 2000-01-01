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Автомобиль телеканала обстреляли в Новокузнецке — СМИ

Сегодня 21:00
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Инцидент произошёл на проспекте Пионерском в Новокузнецке. По одной из версий, автомобиль, в котором ехала съемочная группа корпункта областного канала в администрацию города, обстреляли неизвестные, сообщает novokuznetsk.su со ссылкой на 10 канал.

«Видно место удара, то ли от крохотной пули, то ли от маленького камня. Но, от камня, я думаю, не будет таких вот расходящихся кругов и такого количество трещин, и стекло высыпалось полностью на меня. Первая моя мысль, когда случилось это, этот звук пух, вот такой вот глухой, и первая моя мысль, я не думала про камень, я подумала про выстрел», — рассказала журналист корреспондент Ирина Бахтина.

По словам местных жителей, в этом районе уже были случаи, когда неизвестные стреляли по балконам и стеклам автомобилей. После инцидента на место прибыли полицейские, которые изучили место происшествия. Журналисты написали заявление в полицию

В пресс-службе управления МВД РФ по Новокузнецку пояснили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка. «Произведен осмотр места происшествия и транспортного средства. Устанавливается наличие на месте происшествия камеры видеонаблюдения. В ходе осмотра автомобиля следов выстрела не обнаружено. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщил сотрудник пресс-службы управления МВД России пот городу Новокузнецку Данил Пересадин.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: 10 канал
ГУ МВД России по Кемеровской области проспект Пионерский стрельба на дороге обстреляли автомобиль

Комментарии (5)

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Митрич
2 2
Может гороху водитель поел ? :-))
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Ф
0 0
ПИОНЕРСКИЙ 8 примерно!? Напротив пожарки, если так, то в меня тоже там стреляли однажды! Лет 8 назад, шли с девушкой там!
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Ёжик
6 2
Это вам кара небесная. За ваше равнодушие и цинизм.
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НК
1 3
пусть радуются, что не с базуки, а только камушек в них кинули ))
не любят у нас лживых и продажных журнализдов тли.
ответить
Марья
0 0
пусть радуются, что не с базуки, а только камушек в них кинули ))
не любят у нас лживых и продажных журнализдов тли.
А ты, типа, её сюжеты смотрел, чтоб знать - продажная она или нет???
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