Инцидент произошёл на проспекте Пионерском в Новокузнецке. По одной из версий, автомобиль, в котором ехала съемочная группа корпункта областного канала в администрацию города, обстреляли неизвестные, сообщает novokuznetsk.su со ссылкой на 10 канал.

«Видно место удара, то ли от крохотной пули, то ли от маленького камня. Но, от камня, я думаю, не будет таких вот расходящихся кругов и такого количество трещин, и стекло высыпалось полностью на меня. Первая моя мысль, когда случилось это, этот звук пух, вот такой вот глухой, и первая моя мысль, я не думала про камень, я подумала про выстрел», — рассказала журналист корреспондент Ирина Бахтина.

По словам местных жителей, в этом районе уже были случаи, когда неизвестные стреляли по балконам и стеклам автомобилей. После инцидента на место прибыли полицейские, которые изучили место происшествия. Журналисты написали заявление в полицию

В пресс-службе управления МВД РФ по Новокузнецку пояснили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка. «Произведен осмотр места происшествия и транспортного средства. Устанавливается наличие на месте происшествия камеры видеонаблюдения. В ходе осмотра автомобиля следов выстрела не обнаружено. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщил сотрудник пресс-службы управления МВД России пот городу Новокузнецку Данил Пересадин.