Во время празднования новогоднего корпоратива сотрудники новокузнецкой компании устроили массовую драку в одном из ресторанов города. Видеозапись побоища появилась в сети.
«Новогодний корпоратив фирмы Нефтехимтрейд в одном из ресторанов в Центре Новокузнецка. Массовая драка в самом Центре Новокузнецка. Участники: директор известной в Новокузнецке фирмы Нефтехимтрейд и его водитель — охранник. Избитые: сотрудники фирмы, гости ресторана, персонал ресторана. Пострадало 6 человек, в числе которых и женщины. Бьют руками и ногами даже лежачих. Директор никому не дает успокоить своего охранника, который бьет даже гостей которые зашли в ресторан. Никто не пишет заявлений в полицию. Боятся. Потому что у директора связи и наверное никаких дел или хотя бы проверок не будет», — сообщает автор видео.