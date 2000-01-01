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Сотрудники большой компании Новокузнецка устроили массовую драку на корпоративе

Сегодня 22:00
985

Во время празднования новогоднего корпоратива сотрудники новокузнецкой компании устроили массовую драку в одном из ресторанов города. Видеозапись побоища появилась в сети.

«Новогодний корпоратив фирмы Нефтехимтрейд в одном из ресторанов в Центре Новокузнецка. Массовая драка в самом Центре Новокузнецка. Участники: директор известной в Новокузнецке фирмы Нефтехимтрейд и его водитель — охранник. Избитые: сотрудники фирмы, гости ресторана, персонал ресторана. Пострадало 6 человек, в числе которых и женщины. Бьют руками и ногами даже лежачих. Директор никому не дает успокоить своего охранника, который бьет даже гостей которые зашли в ресторан. Никто не пишет заявлений в полицию. Боятся. Потому что у директора связи и наверное никаких дел или хотя бы проверок не будет», — сообщает автор видео.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: скриншот Youtube
драка массовая драка

Комментарии (15)

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Охренеть!
5 0
Если есть даже видеосъемка, какие ещё заявления нужны правоохранителям и судьям?
Неужто не понятно, что работают бандиты? Точно есть связи! Не зря боятся!
ответить
shdfbsjd
2 0
жесть. толстый чувак в футболке реально выносливый. сколько его там лупят а он встает. это реально беспредел средь бела дня. че никто не написал заяву? такое непростительно. потом эти бойцы поймут что все прокатывает и кущевку какую нибудь устроят.
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кот
5 1
это новокузнецк, детка! покрошили лица сотрудникам и пошли дальше. 90е тут никогда и не заканчивались.
ответить
местный-2
0 0
жесть. толстый чувак в футболке реально выносливый. сколько его там лупят а он встает. это реально беспредел средь бела дня. че никто не написал заяву? такое непростительно. потом эти бойцы поймут что все прокатывает и кущевку какую нибудь устроят.
Там не было какого-нибудь хотя бы полутяжа по боксу.Видел я как валят 150 кг весом с одного удара.
ответить
местный-2
0 0
это новокузнецк, детка! покрошили лица сотрудникам и пошли дальше. 90е тут никогда и не заканчивались.
Игорь....ты?
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Седой 10327
1 0
Это не та компания,с которой судятся рабочие за "черную" зарплату?
ответить
меря
1 0
это бандосы помоему. поэтому никто не написал заявлений
ответить
тракторист
0 0
Седой:
Это не та компания,с которой судятся рабочие за "черную" зарплату?
нет! в этой компании платят бальшущие деньги рабочим. гладят по голове и никому не угрожают. х**ярят правда на корпорате потом, ну а так все в поряде!
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Хозяин избивает по пьянке своё быдло.
1 0
БЫДЛО - рабочий СКОТ - для несведущих.
Пьяный - искренний как ребёнок, ну покуражился чутОчку !
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Сотрудник
4 0
На кол пидарасов, совсем охренел людей долбить. Давайте огласку везде в СМИ, чтоб не повадно было. Стыдно!


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Митрич
0 0
Говоря откровенно, мне - тоже... Вставил свое мнение только потому, что к слову пришлось...
Хотя, с другой стороны, зная что тебя держат за быдло и не обращать на это внимания - это, безусловно, достойный ход, но почему-то он не дает полного удовлетворения душе... Все равно неприятный осадок остается, хотя и всячески гонишь от себя эту мысль что ты идиот на лыжах ! :-)) Стою на асфальте я в лыжи обутый...
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юрист
2 0
На видео зафиксировано как мужчину действительно зверски избивают. По голове ему было нанесено почти 20 ударов. Видно, что он даже не может подняться после нанесенных ему побоев. Второго мужчину бьют ногами, когда он находится на полу. Видно много крови. Правоохранительные органы обязаны отреагировать, так как факт преступления очевиден. Людей избивают. И избивают очень серьезно.
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рай
0 0
а в белой рубахе это наверное директор и есть? пронего же рабочиве писали что он не честно поступил с ними? видимо у мужика реально крыша железобетонная раз ему вообще побарабану все. че хочет то и делает со своими дружками. крыша есть и можно так и людей на улице потом стрелять крыша железная. беспредел. твой же охранник беспределит, видно же что его пытаются успокоить а ты еще и ногами мужика лупишь... ужас..
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sjbsb
1 0
я шизею дорогие мои земляки. этот нефтехимтрейд ваще какая то убогая конторка - везде засветилась. рабочих кинули, так еще и на корпоративе навешали дюлей жестких. что никто приструнить не может этих беспредельщиков??????
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