жесть. толстый чувак в футболке реально выносливый. сколько его там лупят а он встает. это реально беспредел средь бела дня. че никто не написал заяву? такое непростительно. потом эти бойцы поймут что все прокатывает и кущевку какую нибудь устроят.

Там не было какого-нибудь хотя бы полутяжа по боксу.Видел я как валят 150 кг весом с одного удара.