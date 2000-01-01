В областной полиции прокомментировали информацию о том, что избивший медсестру новокузнечанин получит лишь условный срок. Ранее коллега пострадавшей женщины рассказала ВашГород.ру, что злоумышленник может остаться на свободе.

Новокузнечанин проходит по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Об этом ВашГород.ру сообщили в областном ГУ МВД. Максимальное наказание, которое ему грозит — 3 года лишения свободы.

Но говорить об этом пока рано, ведь расследование дела всё ещё идёт. Материалы направят в суд после того, как соберут достаточно доказательств.

А избитая мужчиной Жанна А. между тем выздоравливает. Менее полугода ей понадобилось, чтобы физически и морально оправиться от происшествия. «Крепкий орешек» — так называет её собеседница сайта.

«Бегает. Улыбается. <…> Она лечилась в нашей 29-й (ГКБ № 29 — прим.ред.), в неврологии. Сотрясение у нее было. Говорит, куча гематом и шишек. Пострадали шейные позвонки. Ходит сейчас с воротником. Вроде перелом бедренной кости», — пояснила ВашГород.ру коллега Жанны, пожелавшая остаться анонимной.

После травм женщина ходит, опираясь на трость. Коллеги плохо представляют себе, как Жанна А. снова начнёт работать.

Напомним, нападение на бригаду «Скорой помощи» случилось в Заводском районе Новокузнецка 15 октября. Медики приехали на вызов, однако на них внезапно накинулся пьяный хозяин квартиры. Как уже сообщал ВашГород.ру, в итоге одна из женщин получила сотрясение мозга и переломы.