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В полиции рассказали о ходе дела с избившим медсестру новокузнечанином

Сегодня 08:00
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В областной полиции прокомментировали информацию о том, что избивший медсестру новокузнечанин получит лишь условный срок. Ранее коллега пострадавшей женщины рассказала ВашГород.ру, что злоумышленник может остаться на свободе.

Новокузнечанин проходит по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Об этом ВашГород.ру сообщили в областном ГУ МВД. Максимальное наказание, которое ему грозит — 3 года лишения свободы.

Но говорить об этом пока рано, ведь расследование дела всё ещё идёт. Материалы направят в суд после того, как соберут достаточно доказательств.

А избитая мужчиной Жанна А. между тем выздоравливает. Менее полугода ей понадобилось, чтобы физически и морально оправиться от происшествия. «Крепкий орешек» — так называет её собеседница сайта.

«Бегает. Улыбается. <…> Она лечилась в нашей 29-й (ГКБ № 29 — прим.ред.), в неврологии. Сотрясение у нее было. Говорит, куча гематом и шишек. Пострадали шейные позвонки. Ходит сейчас с воротником. Вроде перелом бедренной кости», — пояснила ВашГород.ру коллега Жанны, пожелавшая остаться анонимной.

После травм женщина ходит, опираясь на трость. Коллеги плохо представляют себе, как Жанна А. снова начнёт работать.

Напомним, нападение на бригаду «Скорой помощи» случилось в Заводском районе Новокузнецка 15 октября. Медики приехали на вызов, однако на них внезапно накинулся пьяный хозяин квартиры. Как уже сообщал ВашГород.ру, в итоге одна из женщин получила сотрясение мозга и переломы.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: solntsevo-gazeta.ru
скорая помощь ГУ МВД нападение на бригаду "скорой"

Комментарии (11)

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я
17 0
А как это- условный срок? А моральный и физический ущерб? Да и на пару лет можно было и закрыть,чтоб впредь неповадно было. Какие-то странные законы...
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Дон Хенаро 35968
2 0
Сейчас в страна обсуждает случай со скорой на Камчатке, когда быдло во дворах не пропустило скорую, и они опоздали к пациенту...пациент парень 21 год - умер
ВГ,вы бы хоть мельком сказали об этом
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алекс
0 0
Ваша 29 просто говно, не дай Бог кому ни будь там оказаться, равнодушие и не компитентность просто зашкаливают. Для тех кто там окажется гроб в похоронной фирме от 29 заказан заранее.
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алекс
3 3
Дон Хенаро:
Сейчас в страна обсуждает случай со скорой на Камчатке, когда быдло во дворах не пропустило скорую, и они опоздали к пациенту...пациент парень 21 год - умер
ВГ,вы бы хоть мельком сказали об этом
Чукча. Ты за старый новый год треснул подкрашенный боярышник? Нет? Ну тогда иди выпей. Чё то у тебя дон слово страна склоняется как то не так-:))))))
ответить
Дон Хенаро 35968
0 0
Чукча. Ты за старый новый год треснул подкрашенный боярышник? Нет? Ну тогда иди выпей. Чё то у тебя дон слово страна склоняется как то не так-:))))))
филолог доморощенный проснулся) Глаза разуй и посмотри где буква "а" и "е" находятся на клавиатуре...и молчи в тряпочку если по существу сказать нечего
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алекс
0 1
Дон Хенаро:
филолог доморощенный проснулся) Глаза разуй и посмотри где буква "а" и "е" находятся на клавиатуре...и молчи в тряпочку если по существу сказать нечего
Почему не чего сказать по существу? Я тебе скажу, таких случае сколько угодно по всему миру, так что ты ничем не удивил форумное сообщество кроме своей истерии на эту тему-:)))
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1
1 0
Дон Хенаро:
Сейчас в страна обсуждает случай со скорой на Камчатке, когда быдло во дворах не пропустило скорую, и они опоздали к пациенту...пациент парень 21 год - умер
ВГ,вы бы хоть мельком сказали об этом
ни в коем случае не оправдываю водителя легковой, НО и водитель скорой стоял 10 мин и препирался, а мог бы , видя что перед ним неадекватная дама за рулем, свернуть вправо и пропустить , ПОНИМАЮ что не обязан и всё такое , но опят же НО он водитель скорой мог переступить через своё "МНЕ ДОЛЖНЫ ВСЕ УСТУПИТЬ" и тогда бы ВОЗМОЖНО всё было бы иначе,,,,,
п.с. из личного опыта знаю отношение сотрудников скорой к людям их вызвавшим ( не все, один раз видел молоденькую девушку которая отнеслась с сочувствием ) и думаю , что на тот момент они меньше всего думали об последствиях своего упорства,,,,,
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Ааааа
1 2
Почему не чего сказать по существу? Я тебе скажу, таких случае сколько угодно по всему миру, так что ты ничем не удивил форумное сообщество кроме своей истерии на эту тему-:)))
Ты не прав.
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алекс
3 0
Ты не прав.
Когда говорят А нужно говорить и Б, внимательно читаю ваши аргументы.
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