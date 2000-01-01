Канадские учёные высказали новое предположение о том, что же всё-таки определяет пол будущего малыша. Их эксперимент показал, что для зачатия мальчиков и девочек мамам нужно иметь разное кровеносное давление.

Для проверки теории учёные собрали группу из 3 тысяч китаянок и измерили давление у каждой незадолго до зачатия малыша.

Успешно родили в итоге половина подопытных, пишет «РИА Новости». При этом у матерей мальчиков давление до зачатия было около 106 мм ртутного столба, девочек — 103.

Возможно, что зародышам мужского пола в первые дни беременности нужно больше энергии и питательных веществ, а повышенное давление поможет их выживанию. Так ли это на самом деле, учёные проверят в ближайшее время.

При этом давление всё равно не определяет пол малыша на 100%. Оно имеет вес, однако, кто же родится у мамы, решает совокупность факторов.