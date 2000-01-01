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Давление матери во время зачатия определяет пол ребёнка — учёные

Сегодня 09:30
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Канадские учёные высказали новое предположение о том, что же всё-таки определяет пол будущего малыша. Их эксперимент показал, что для зачатия мальчиков и девочек мамам нужно иметь разное кровеносное давление.

Для проверки теории учёные собрали группу из 3 тысяч китаянок и измерили давление у каждой незадолго до зачатия малыша.

Успешно родили в итоге половина подопытных, пишет «РИА Новости». При этом у матерей мальчиков давление до зачатия было около 106 мм ртутного столба, девочек — 103.

Возможно, что зародышам мужского пола в первые дни беременности нужно больше энергии и питательных веществ, а повышенное давление поможет их выживанию. Так ли это на самом деле, учёные проверят в ближайшее время.

При этом давление всё равно не определяет пол малыша на 100%. Оно имеет вес, однако, кто же родится у мамы, решает совокупность факторов.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: sovetclub.ru
ученые беременность роды зачатие

Комментарии (4)

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Дали
10 1
в общем если хоте мальчика надо заставить жену отжаться и пробажать пару км)) все ясно
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1
1 0
так давление надо было мерить во время зачатия. может у родивших девочек, давление выше было во время тра-ля-ля?
канадцы взяли китаянок))))
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Читатель
1 0
Конечно давление! разница в мм рт.ст. просто огромная!!! )))
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алекс
1 0
Господи какие придурки, во что они только горазды чтобы по пилить средства, прямо как в России.
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