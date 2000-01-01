Власти Кемерова придумали, как защитить горожан от ДТП, происходящих рядом с остановками.

Уже в 2017 году места ожидания транспорта могут снабдить дополнительными элементами от аварий, пишет Сибдепо со ссылкой на администрацию Кемерова. Таким образом власти хотят снизить число ДТП в городе.

Напомним, в декабре 2016 Кемерово всколыхнула серьёзная авария, произошедшая на пересечении Ленина и Волгоградской. Автомобиль «БМВ Икс 6» врезался в остановку с людьми, как уже сообщал ВашГород.ру.

В больнице от серьёзных травм скончалась одна из пострадавших, кемеровчанка Светлана С. Близкие вскоре объявили сбор средств в помощь родственникам погибшей.

А за рулём был, как уже рассказывал ВашГород.ру, известный юрист Вадим Негодяев. На него завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».