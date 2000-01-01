Премьер-министр России Дмитрий Медведев за словом в карман не лезет. Накануне, 13 января, политик выдал новую крылатую фразу про деньги.

Это произошло на церемонии награждения премиями правительства в области СМИ. Один из журналистов сравнил своё поощрение с «лайком» от правительства. Медведев пообещал, что власти будут обращать больше внимания на прессу. А в конце речи снова высказался о деньгах.

«Жизнь — штука сложная, а денег, как известно, нет», — цитирует Медведева SU.

В мае 2016 года Дмитрий Медведев стал одним из самых популярных в стране мемов. Как уже сообщал ВашГород.ру, в разговоре с крымской пенсионеркой он заявил, что «денег нет, но вы держитесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». Фраза моментально разлетелась по всему интернету.

Мы также сообщали, что в августе 2016-го он попросил губернаторов «не рассказывать о трудностях жизни», ведь «это сложно». Впрочем, эта фраза стала не настолько популярной, как предложение премьера переименовать кофе американо в «русиано».