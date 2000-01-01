Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #НОВЫЙГОД
В Новосибирске определены место и дата митинга против резкого роста тарифов ЖКХ

Дмитрий Медведев выдал новую крылатую фразу

Сегодня 12:19
812

Премьер-министр России Дмитрий Медведев за словом в карман не лезет. Накануне, 13 января, политик выдал новую крылатую фразу про деньги.

Это произошло на церемонии награждения премиями правительства в области СМИ. Один из журналистов сравнил своё поощрение с «лайком» от правительства. Медведев пообещал, что власти будут обращать больше внимания на прессу. А в конце речи снова высказался о деньгах.

«Жизнь — штука сложная, а денег, как известно, нет», — цитирует Медведева SU.

В мае 2016 года Дмитрий Медведев стал одним из самых популярных в стране мемов. Как уже сообщал ВашГород.ру, в разговоре с крымской пенсионеркой он заявил, что «денег нет, но вы держитесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». Фраза моментально разлетелась по всему интернету.

Мы также сообщали, что в августе 2016-го он попросил губернаторов «не рассказывать о трудностях жизни», ведь «это сложно». Впрочем, эта фраза стала не настолько популярной, как предложение премьера переименовать кофе американо в «русиано».

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://stainlesstlrat.livejournal.com/
Медведев Денег нет перлы Медведева

Комментарии (3)

Добавить комментарий
читатель
5 1
Не зря ещё во времена правления царей говорили наши русские писатели: ...Россия полна дураками и плохими дорогами.... Оно сейчас точно отображается и до сих пор. Откуда на Руси могут взяться умные "руководители" раз уж дороги строить не умеют. А этот точно "умный через чур". Хрен он положил вместе с кобурой на свой народ.
ответить
Bro
0 1
Припрыгали белотряпочные всепропальщики и давай ко ко ко ...
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ