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В Кемерове глыба снега с крыши Ленты упала на дорогую машину

Сегодня 14:00
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Осадки в Кемерове не только мешают прохожим и водителям, но ещё и наносят материальный ущерб. Снежная глыба с крыши супермаркета «Лента» упала на машину «Рейндж Ровер», утверждают свидетели.

Инцидент произошёл у «Ленты» на Ленинградском 13 января, сообщает novokuznetsk.su. По словам издания, это случилось, когда хозяин дорогой машины хотел сделать заказ в «KFC авто».

Очевидцы также отметили, что владелец авто был «в ярости». Однако, как сильно пострадала его машина, и какие действия он предпринял дальше, не сообщается.

Случаи, когда снег сходит с крыш и повреждает припаркованные машины — в Кузбассе не редкость. Как уже сообщал ВашГород.ру, после такого происшествия кузбассовцу удалось отсудить у популярной шерегешской гостиницы деньги на ремонт своего авто.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Инцидент Кемерово, eanews.ru
Лента материальный ущерб уборка снега

Комментарии (2)

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Кирилл
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У них не только снег, но и грязь вечно в магазине!
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смородинка
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У них не только снег, но и грязь вечно в магазине!
да прям...где вы у них грязь нашли? регулярно все драют и убирают, у меня там знакомая работает. им за немытые полы таких звездюлей вставляют потом. так что неправы вы, Кирилл.
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