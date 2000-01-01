Осадки в Кемерове не только мешают прохожим и водителям, но ещё и наносят материальный ущерб. Снежная глыба с крыши супермаркета «Лента» упала на машину «Рейндж Ровер», утверждают свидетели.

Инцидент произошёл у «Ленты» на Ленинградском 13 января, сообщает novokuznetsk.su. По словам издания, это случилось, когда хозяин дорогой машины хотел сделать заказ в «KFC авто».

Очевидцы также отметили, что владелец авто был «в ярости». Однако, как сильно пострадала его машина, и какие действия он предпринял дальше, не сообщается.

Случаи, когда снег сходит с крыш и повреждает припаркованные машины — в Кузбассе не редкость. Как уже сообщал ВашГород.ру, после такого происшествия кузбассовцу удалось отсудить у популярной шерегешской гостиницы деньги на ремонт своего авто.