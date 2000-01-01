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Первый канал ответил на критику новогодней программы

Сегодня 16:00
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Генеральный продюсер «Первого канала» Константин Эрнст ответил зрителям на критику новогоднего шоу. По его словам, радикально менять формат «голубых огоньков» не станут.

Продюсер утверждает, что сам не в восторге от своих новогодних шоу. Он также видел петиции с просьбой «провести работу над ошибками». Однако, если «Первый канал» изменит формат передачи, сделав её более молодёжной, канал лишится половины своих зрителей.

Хорошая новость для зрителей: кое-что всё же изменится. Летом 2017 года Эрнст пообещал спросить россиян, каких звёзд они хотели бы видеть в новогодней передаче.

Но глобальных перемен всё же ожидать не стоит. И, к тому же, за кого бы зрители не проголосовали, в эфире в любой случае останется Алла Пугачёва. Она как «Оливье» на новогоднем столе, цитирует Эрнста Znak.

Массовое недовольство россиян вызвало новогоднее шоу на «Первом». Как уже сообщал ВашГород.ру, зрители даже составили петицию, в которой просили Константина Эрнста исправить передачу. Недовольны «голубым огоньком» и новокузнечане.

А 13 января ВашГород.ру рассказал об ответе Пугачёвой, Баскова и Киркорова своим критикам.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: kino-nowosti.org.ua
Первый канал новогодняя программа Голубой огонек

Комментарии (10)

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Серый
7 0
Создаётся впечатление, что в "маскве" совсем отупение высшего эшелона наступило. Оно и понятно... Возраст, долгое сидение на одном и том-же месте, и гарантированная зарплата. О каком прогрессе может идти речь? Это касаемо всех сфер.
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Линка
0 0
а у меня бабушка смотрела и ей понравилась передача! каждый год же такое" и нормально, бабулькам вроде норм. От своих по крайней мере я не слышала недовольств
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Митрич
1 0
Говоря откровенно, мне - тоже... Вставил свое мнение только потому, что к слову пришлось...
Хотя, с другой стороны, зная что тебя держат за быдло и не обращать на это внимания - это, безусловно, достойный ход, но почему-то он не дает полного удовлетворения душе... Все равно неприятный осадок остается, хотя и всячески гонишь от себя эту мысль что ты идиот ! :-)) P.S но диагноз говорит обратное (-% ...
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вао
5 0
а у меня бабушка смотрела и ей понравилась передача! каждый год же такое" и нормально, бабулькам вроде норм. От своих по крайней мере я не слышала недовольств
так они наверно не помнят что в прошлом году было. :)))
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черный
0 0
да норм передача, щас первый канал только пенсы и смотрят . им покатит)))) хоть молодость свою вспомнят
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zimagor
0 0
Я подобные "шоу" лет десять не смотрю и не знаю ни кого кто бы подобным убожеством увлекался!
Однако ни при каких условиях и ни при каких раскладах никогда не хотел бы лицезреть Киркорова, Баскова и т.д. и т.п.
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да-да
4 0
Они там все бюджет канала пилят и плевать им на мнение телезрителей!
Филька же всех нас мразотой назвал и свои вонючие тапки нам показали!
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Гость
0 0
Пусть хотя бы зомби из эфира уберут
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)))))))))))))
0 0
Они там все бюджет канала пилят и плевать им на мнение телезрителей!
Филька же всех нас мразотой назвал и свои вонючие тапки нам показали!
да и не только Филька и Пугачева и Рудковская и Басков))))))))))
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Сергей
0 0
Юмор тупенький, лица натянутые, смеются не в тему... Какая красота! Порядок в 6-ой палате.
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