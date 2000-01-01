Генеральный продюсер «Первого канала» Константин Эрнст ответил зрителям на критику новогоднего шоу. По его словам, радикально менять формат «голубых огоньков» не станут.

Продюсер утверждает, что сам не в восторге от своих новогодних шоу. Он также видел петиции с просьбой «провести работу над ошибками». Однако, если «Первый канал» изменит формат передачи, сделав её более молодёжной, канал лишится половины своих зрителей.

Хорошая новость для зрителей: кое-что всё же изменится. Летом 2017 года Эрнст пообещал спросить россиян, каких звёзд они хотели бы видеть в новогодней передаче.

Но глобальных перемен всё же ожидать не стоит. И, к тому же, за кого бы зрители не проголосовали, в эфире в любой случае останется Алла Пугачёва. Она как «Оливье» на новогоднем столе, цитирует Эрнста Znak.

Массовое недовольство россиян вызвало новогоднее шоу на «Первом». Как уже сообщал ВашГород.ру, зрители даже составили петицию, в которой просили Константина Эрнста исправить передачу. Недовольны «голубым огоньком» и новокузнечане.

А 13 января ВашГород.ру рассказал об ответе Пугачёвой, Баскова и Киркорова своим критикам.