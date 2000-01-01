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Кузбассовцев просят спасти тяжелобольную девочку

Сегодня 18:00
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Кузбассовцев просят помочь трёхлетней Насте Суворовой из Юрги. У ребёнка нашли тяжёлый порок сердца, который нужно срочно оперировать.

Диагноз обнаружился неожиданно. Родители пошли на плановый осмотр, и педиатр вдруг заметила синеву на губах у малышки. Отправили семью в Томск на обследование. Там подтвердили: у ребёнка дефект межпредсердной перегородки. Правые отделы сердца Насти увеличены, и развивается тахикардия.

Такой диагноз сейчас — не приговор. Однако операцию нужно сделать как можно скорее. На неё потребуется примерно 334 000 рублей. Большую часть суммы соберут читатели газеты «Ъ» совместно с «Русфондом». Останется 79 000 рублей, рассказали «Вести-Кузбасс».

Если вы хотите помочь Насте материально, отправьте смс со словом «дети» на номер 5542. Цена — 75 рублей. Другие способы помощи можно найти на сайте «Русфонда»

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: кадр видео
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Комментарии (1)

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Екарный Бабай
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Надо помочь,хоть по 100 р,а злопыхателей которые хотят поорать про поберушек,заранее прошу заткнуться.
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