Кузбассовцев просят помочь трёхлетней Насте Суворовой из Юрги. У ребёнка нашли тяжёлый порок сердца, который нужно срочно оперировать.

Диагноз обнаружился неожиданно. Родители пошли на плановый осмотр, и педиатр вдруг заметила синеву на губах у малышки. Отправили семью в Томск на обследование. Там подтвердили: у ребёнка дефект межпредсердной перегородки. Правые отделы сердца Насти увеличены, и развивается тахикардия.

Такой диагноз сейчас — не приговор. Однако операцию нужно сделать как можно скорее. На неё потребуется примерно 334 000 рублей. Большую часть суммы соберут читатели газеты «Ъ» совместно с «Русфондом». Останется 79 000 рублей, рассказали «Вести-Кузбасс».

Если вы хотите помочь Насте материально, отправьте смс со словом «дети» на номер 5542. Цена — 75 рублей. Другие способы помощи можно найти на сайте «Русфонда»