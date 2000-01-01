Пропавшего в ночь на Рождество пожилого кемеровчанина нашли живым и здоровым. Об этом ВашГород.ру рассказала родственница мужчины.

Александра Хлебникова нашли 7 января, уточнила кемеровчанка. Сейчас с ним всё в порядке. О том, где находился пенсионер, не сообщается.

70-летний кемеровчанин пропал после рождественской службы, как уже сообщал ВашГород.ру. Он направился в храм иконы Божией матери «Всех скорбящих радость» на проспекте Шахтёров и не вернулся. Близкие забили тревогу, когда мужчина не приехал домой, а его телефон перестал отвечать.