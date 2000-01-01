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Найден пропавший в рождественскую ночь кемеровчанин

Сегодня 20:00
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Пропавшего в ночь на Рождество пожилого кемеровчанина нашли живым и здоровым. Об этом ВашГород.ру рассказала родственница мужчины.

Александра Хлебникова нашли 7 января, уточнила кемеровчанка. Сейчас с ним всё в порядке. О том, где находился пенсионер, не сообщается.

70-летний кемеровчанин пропал после рождественской службы, как уже сообщал ВашГород.ру. Он направился в храм иконы Божией матери «Всех скорбящих радость» на проспекте Шахтёров и не вернулся. Близкие забили тревогу, когда мужчина не приехал домой, а его телефон перестал отвечать.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: близкие Александра Хлебникова
найден живым найден пропавший

Комментарии (2)

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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
2 0
наверное в мечеть ещё по дороге зашёл. Шутка.
ВГ! Хочу сказать Вам несколько добрых слов. Вы написали о том. что человек пропал и вы написали, что он нашёлся. Это и есть ответственность журналиста, нечастая в наше время. Вспомните- напишут что в каком-то аэропорту задержали пассажира с подозрением например на вирус Зика, Эболы и пр. И всё! Больше мы про этого пассажира не услышим никогда и ничего,- болен, нет, положили, выписали, умер? Ничего. Главное жути напустить. У вас пока без этой лажи нет. Спасибо!
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Серый
1 0
наверное в мечеть ещё по дороге зашёл. Шутка.
ВГ! Хочу сказать Вам несколько добрых слов. Вы написали о том. что человек пропал и вы написали, что он нашёлся. Это и есть ответственность журналиста, нечастая в наше время. Вспомните- напишут что в каком-то аэропорту задержали пассажира с подозрением например на вирус Зика, Эболы и пр. И всё! Больше мы про этого пассажира не услышим никогда и ничего,- болен, нет, положили, выписали, умер? Ничего. Главное жути напустить. У вас пока без этой лажи нет. Спасибо!
Ага. Но только тормозили целую неделю! Пропал 7 числа, и нашёлся тоже 7-го!
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