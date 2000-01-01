Пользователи со всего мира обсуждают довольно зловещее видео, появившееся на «Ютьюбе» 12 января.

В ролике маленькая девочка играет одна в комнате, как вдруг одна из её кукол начинает двигать головой. Затем нам показывают второе видео, где якобы призрак двигает различные вещи на столе.

Сообщается, что ролик выложил в сеть обеспокоенный отец девочки. Однако где он сам был в момент проказ полтергейста, не уточнили. И, хотя видео получилось весьма жутким, пользователи отнеслись к нему с юмором.

— Вы что, не смотрели «Интерстеллар»? Надо просто найти часы и вычислить по ним формулу для межзвёздных полетов!

— Это всё наши хакеры. А им помогает призрак-агент Кремля.

— О русские хакеры! Что за чертовщину вы творите?

Кто-то не верит в баловство привидений и заявляет что видео подстроено. Скептики разделились на два лагеря. Одни утверждают, что к предметам просто привязали леску и дёргали за неё. Другие увидели в ролике откровенный монтаж.