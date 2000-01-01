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Российскую актрису во время спектакля задержала полиция

Сегодня 08:00
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Актриса Театра. doc играла, видимо, слишком достоверно. Сотрудники полиции «спасли» её от суицида прямо во время спектакля. Об этом сообщает Деловой Петербург.

Спектакль «Неявные воздействия», во время которого произошёл инцидент, проходил в Санкт-Петербурге. Его действие разворачивается не на сцене, а в городском пространстве. Это и ввело в заблуждение стражей порядка.

Актриса по ходу действия спектакля стояла на балконе жилого дома и очень реалистично выкрикивала угрозы покончить жизнь самоубийством. Волшебная сила искусства заставила патрулирующих в это время улицу полицейских броситься на помощь девушке.

Полицейские задержали актрису Марину Карлышеву и режиссёра Всеволода Лисовского «с целью пресечения суицида» и отвезли в отделение. «Разобрались в ситуации, и всех ребят из Театра. док отпустили, пожелали творческих успехов, спектакль продолжился, адвокатам не пришлось даже никуда ехать, ну, а петербургские полицейские не только прикоснулись к прекрасному, но и приняли в нём непосредственное участие», — отмечает в соцсети Мария Баронова, координатор Правозащиты Открытой России, представляющей интересы театра.

Отмечается, что особенностью спектакля «Неявные воздействия» является то, что его действие каждый раз происходит в новом месте: на улице, в магазине, в сквере или на пустыре. Зрители даже не знают, где именно, пока не купят билеты.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Деловой Петербург, Uznayvse.ru
полиция актрису задержали

Комментарии (7)

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Макс
35 5
В Москве и Питере, там по-ходу проблема у народа с головой, то инсталяции с какашками покажут, то вот это....им бы работу нормальную...физическую, а не псевдоискусство нести в массы....
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питерский питерец из питера
6 15
Ни х.....я ты,крестьянин,не смыслешь в искусстве!
ответить
Психиатр
18 6
Ни х.....я ты,крестьянин,не смыслешь в искусстве!
Правильно!
Нормальному человеку сложно разобраться в поступках идиотов!
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Митрич
4 4
Правильно!
Нормальному человеку сложно разобраться в поступках идиотов!
Говоря откровенно, мне - тоже... Вставил свое мнение только потому, что к слову пришлось...
Хотя, с другой стороны, зная что тебя держат за быдло и не обращать на это внимания - это, безусловно, достойный ход, но почему-то он не дает полного удовлетворения душе... Все равно неприятный осадок остается, хотя и всячески гонишь от себя эту мысль что ты идиот ! :-)) P.S но диагноз говорит обратное (-% ...
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Федот
1 9
питер - культурная территория, разобрались и отпустили, а вот на территории коррумпированного бабра эту особь и всех зрителей закрыли бы на 15 суток за нарушение закона о митингах, выслужились бы по полной. чем дальше от культуры, тем невежественней и дремучей колониальный режимЪ.
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о времена, о нравы.
6 0
в Москве и Питере арестовать могут если даже молча поднимешь над головой конституцию.
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Фома
0 0
Следующий раз пойдут грабить банк,если не получится,скажут,что это был спектакль вне стен театра. С жиру бесятся,однако.
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