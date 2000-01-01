Актриса Театра. doc играла, видимо, слишком достоверно. Сотрудники полиции «спасли» её от суицида прямо во время спектакля. Об этом сообщает Деловой Петербург.

Спектакль «Неявные воздействия», во время которого произошёл инцидент, проходил в Санкт-Петербурге. Его действие разворачивается не на сцене, а в городском пространстве. Это и ввело в заблуждение стражей порядка.

Актриса по ходу действия спектакля стояла на балконе жилого дома и очень реалистично выкрикивала угрозы покончить жизнь самоубийством. Волшебная сила искусства заставила патрулирующих в это время улицу полицейских броситься на помощь девушке.

Полицейские задержали актрису Марину Карлышеву и режиссёра Всеволода Лисовского «с целью пресечения суицида» и отвезли в отделение. «Разобрались в ситуации, и всех ребят из Театра. док отпустили, пожелали творческих успехов, спектакль продолжился, адвокатам не пришлось даже никуда ехать, ну, а петербургские полицейские не только прикоснулись к прекрасному, но и приняли в нём непосредственное участие», — отмечает в соцсети Мария Баронова, координатор Правозащиты Открытой России, представляющей интересы театра.

Отмечается, что особенностью спектакля «Неявные воздействия» является то, что его действие каждый раз происходит в новом месте: на улице, в магазине, в сквере или на пустыре. Зрители даже не знают, где именно, пока не купят билеты.