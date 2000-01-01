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Несколько аварий почти одновременно произошли на одном участке кузбасской трассы

Сегодня 09:30
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На трассе Кемерово — Ленинск-Кузнецкий, в 27 километрах от столицы Кузбасса, на одном участке автодороги в течение получаса случилось несколько ДТП. Об этом сообщает Газета Кемерова.

ДТП произошли накануне, 14 января, около 15 часов. По данным регионального ГИБДД, в результате столкновений автомобилей травмы получили 4 человека. Детей среди них нет. Всех пострадавших доставили в больницу, их жизням ничего не угрожает. «Причины ДТП выясняются», — отметили в ведомстве.

Очевидцы в соцсетях утверждают, что видимость в момент аварий на трассе была почти нулевая. В ДТП пострадали порядка 5 машин.

Для ликвидации последствий аварий сотрудники ГИБДД перекрыли автомагистраль в направлении Кемерова. Водителям приходилось ехать по старому участку трассы, через Панфилово.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: А42.ру
дтп ДТП на трассе Кемерово-Ленинск-Кузнецкий

Комментарии (5)

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Венz
6 0
Не раз было сказано, что кроме пустословных советов и просьб, на период сложных погодных условий необходимо закрывать опасные участки трасс, ограничивать движение, скорость и КОНТРОЛИРОВАТЬ выполнение этих мероприятий, а не заниматься риторическими вещаниями из комфортных теплых кабинетов. Глядишь и люди, и техника целее будут!
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Митрич
2 3
Не раз было сказано, что кроме пустословных советов и просьб, на период сложных погодных условий необходимо закрывать опасные участки трасс, ограничивать движение, скорость и КОНТРОЛИРОВАТЬ выполнение этих мероприятий, а не заниматься риторическими вещаниями из комфортных теплых кабинетов. Глядишь и люди, и техника целее будут!
Говоря откровенно, мне - тоже... Вставил свое мнение только потому, что к слову пришлось...
Хотя, с другой стороны, зная что тебя держат за быдло и не обращать на это внимания - это, безусловно, достойный ход, но почему-то он не дает полного удовлетворения душе... Все равно неприятный осадок остается, хотя и всячески гонишь от себя эту мысль что ты идиот ! :-)) P.S. но диагноз говорит обратное (-% ...
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Житель
7 0
Сразу после открытия этой трассы я не сомневался, что там будет куча аварий в плохих погодных условиях - профиль трассы к этому весьма располагает. Руки бы оторвать проектировщикам и тем кто этот проект утверждал.
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Венz
3 0
Сразу после открытия этой трассы я не сомневался, что там будет куча аварий в плохих погодных условиях - профиль трассы к этому весьма располагает. Руки бы оторвать проектировщикам и тем кто этот проект утверждал.
Трассы нужны. Очень нужны, только вот при их прокладке необходимо учитывать последние достижения в дорожном строительстве, опыт других стран.
Есть же различные защитные сооружения от оползней, затоплений, размывов, снежных заносов. Это и инженерные сооружения по укреплению откосов, кюветы, дренажи, перепускные трубы и лотки по отводу воды и грязи, укрепления от взламывания дорожного полотна, ограждения, щиты, снего и ветро задерживающие лесополосы...
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z
0 0
Трассы нужны. Очень нужны, только вот при их прокладке необходимо учитывать последние достижения в дорожном строительстве, опыт других стран.
Есть же различные защитные сооружения от оползней, затоплений, размывов, снежных заносов. Это и инженерные сооружения по укреплению откосов, кюветы, дренажи, перепускные трубы и лотки по отводу воды и грязи, укрепления от взламывания дорожного полотна, ограждения, щиты, снего и ветро задерживающие лесополосы...
Хорошо, что все живы. А правда, что эту дорогу тлиевцы скоро сделают платной?
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