На трассе Кемерово — Ленинск-Кузнецкий, в 27 километрах от столицы Кузбасса, на одном участке автодороги в течение получаса случилось несколько ДТП. Об этом сообщает Газета Кемерова.

ДТП произошли накануне, 14 января, около 15 часов. По данным регионального ГИБДД, в результате столкновений автомобилей травмы получили 4 человека. Детей среди них нет. Всех пострадавших доставили в больницу, их жизням ничего не угрожает. «Причины ДТП выясняются», — отметили в ведомстве.

Очевидцы в соцсетях утверждают, что видимость в момент аварий на трассе была почти нулевая. В ДТП пострадали порядка 5 машин.

Для ликвидации последствий аварий сотрудники ГИБДД перекрыли автомагистраль в направлении Кемерова. Водителям приходилось ехать по старому участку трассы, через Панфилово.