Надежда Корчагина из Белова отправила письмо в Болливуд актеру, сценаристу, режиссеру, продюсеру Субхашу Гхаи. Она рассказала ему о своём сыне Павле, которому сейчас 21 год. Он учится в восьмом классе. Павел отстал от сверстников, потому что родился с четырьмя глазами и долго был полностью слеп. Об этом пишет газета «Кузбасс».

Надежда с детства является большой поклонницей индийского кино. Она предложила снять фильм о сыне именно Субхашу Гхаи, так как его кинокартины особенно близки ей: они о добре и зле, реинкарнации и невероятных поворотах судьбы людей.

Павел Корчагин родился с двумя парами глаз. Муж Надежды, увидев ребёнка, стал заставлять жену отказаться от сына. Надежда не согласилась, и тот бросил семью.

Когда ребёнку было два месяца, врачи удалили лишнюю пару недоразвитых глаз, которые находились у него под бровями. А в 2009 году его прооперировал хирург Эрнест Мулдашев. Сейчас у Павла — 10 процентов зрения.

Теперь удивительная история Павла Корчагина, единственного в России, четырёхглазого молодого человека, попала в копилку киносценариев индийского кино.