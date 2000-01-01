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Жительница Кузбасса попросила снять фильм о сыне, родившемся с четырьмя глазами

Сегодня 11:00
2410

Надежда Корчагина из Белова отправила письмо в Болливуд актеру, сценаристу, режиссеру, продюсеру Субхашу Гхаи. Она рассказала ему о своём сыне Павле, которому сейчас 21 год. Он учится в восьмом классе. Павел отстал от сверстников, потому что родился с четырьмя глазами и долго был полностью слеп. Об этом пишет газета «Кузбасс».

Надежда с детства является большой поклонницей индийского кино. Она предложила снять фильм о сыне именно Субхашу Гхаи, так как его кинокартины особенно близки ей: они о добре и зле, реинкарнации и невероятных поворотах судьбы людей.

Павел Корчагин родился с двумя парами глаз. Муж Надежды, увидев ребёнка, стал заставлять жену отказаться от сына. Надежда не согласилась, и тот бросил семью.

Когда ребёнку было два месяца, врачи удалили лишнюю пару недоразвитых глаз, которые находились у него под бровями. А в 2009 году его прооперировал хирург Эрнест Мулдашев. Сейчас у Павла — 10 процентов зрения.

Теперь удивительная история Павла Корчагина, единственного в России, четырёхглазого молодого человека, попала в копилку киносценариев индийского кино.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: газета "Кузбасс"
четырёхглазый ребенок

Комментарии (8)

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Зита и Гита, как и ВГ, - наше всЁ
2 6
Оленька, прежде чем копировать газету Кузбасс, почитайте, хотя бы на Вики? про Эрнеста, нашего, Мулдашева. Либо просто, те же инициалы, в свой интернет-поисковик. Как-никак, - член американской академиии.
----------
Все выше изложенное не имеет значения, если ВГ хочет быть Спид-Инфом.
============
Ну а если, Оленька, вы додумаетесь в поисковую графу вставить "Паша Корчагин", Вы с удивлением узнаете, что наш земляк засветился не только в Болливуде, но и в книжке Николая Островского.
ответить
Митрич
1 2
Оленька, прежде чем копировать газету Кузбасс, почитайте, хотя бы на Вики? про Эрнеста, нашего, Мулдашева. Либо просто, те же инициалы, в свой интернет-поисковик. Как-никак, - член американской академиии.
----------
Все выше изложенное не имеет значения, если ВГ хочет быть Спид-Инфом.
============
Ну а если, Оленька, вы додумаетесь в поисковую графу вставить "Паша Корчагин", Вы с удивлением узнаете, что наш земляк засветился не только в Болливуде, но и в книжке Николая Островского.
Говоря откровенно, мне - тоже... Вставил свое мнение только потому, что к слову пришлось...
Хотя, с другой стороны, зная что тебя держат за быдло и не обращать на это внимания - это, безусловно, достойный ход, но почему-то он не дает полного удовлетворения душе... Все равно неприятный осадок остается, хотя и всячески гонишь от себя эту мысль что ты идиот ! :-)) P.S. но диагноз говорит обратное (-% ...
ответить
Санитары
17 0
Говоря откровенно, мне - тоже... Вставил свое мнение только потому, что к слову пришлось...
Хотя, с другой стороны, зная что тебя держат за быдло и не обращать на это внимания - это, безусловно, достойный ход, но почему-то он не дает полного удовлетворения душе... Все равно неприятный осадок остается, хотя и всячески гонишь от себя эту мысль что ты идиот ! :-)) P.S. но диагноз говорит обратное (-% ...
Напишите ваш адрес, мы приедем и поможем вашему душевному равновесию.
ответить
..
5 0
Если чел всю жизнь был слепой, а потом ему вернули 10% зрения. Ну круто чо. Респект врачам, которые сделали это.
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алекс
7 0
Напишите ваш адрес, мы приедем и поможем вашему душевному равновесию.
помогите пожалуйста хорошему человеку, ибо не ведает что творит и пишет :-))!
ответить
Палата №5
5 0
Напишите ваш адрес, мы приедем и поможем вашему душевному равновесию.
это наш человек, мнит себя греческим философом )))))))) !
ответить
Шпили-вилли
2 0
Говоря откровенно, мне - тоже... Вставил свое мнение только потому, что к слову пришлось...
Хотя, с другой стороны, зная что тебя держат за быдло и не обращать на это внимания - это, безусловно, достойный ход, но почему-то он не дает полного удовлетворения душе... Все равно неприятный осадок остается, хотя и всячески гонишь от себя эту мысль что ты идиот ! :-)) P.S. но диагноз говорит обратное (-% ...
- так, вы кто?
- наполеон.
- понятно. Этого в палату к Сталинам и Гитлерам.
- но, доктор, я - тортик!
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Алё, гараж!
1 0
Так есть же уже фильм с Маковецким и Сухоруковым, называется "Про уродов и людей".
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