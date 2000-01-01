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В Новокузнецке на Крещение откроется только одна купель

Сегодня 12:30
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В этом году единственную купель организуют в парке культуры и отдыха «Водный» в Центральном районе Новокузнецка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Специалисты МЧС провели обследования всех запланированных ранее мест для возможного размещения купелей и решили отказаться от всех, кроме одной. Причина — недостаточная толщина льда на водоемах.

Официальная купель будет оборудована только в парке «Водный». Её освятят перед началом крещенских купаний. С 18 часов 18 января и до полуночи 19 января купель будет открыта для новокузнечан.

Для тех, кто решит принять участие в массовом купании, власти города создадут места обогрева и организуют подачу горячего чая. Обеспечивать порядок и безопасность будут спасатели, полицейские, работники ГИБДД и медики.

В пресс-службе администрации отмечают, что «все несанкционированные проруби не имеют отношения к обряду Крещения, поскольку они не освящены». Новокузнечан предупреждают, в этих местах нет дежурных служб, готовых оказать помощь в экстренной ситуации. Ответственность за безопасность людей лежит на собственниках территорий, на которых расположены несанкционированные купели.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: izhlife.ru
купель купель в Новокузнецке

Комментарии (2)

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2 0
РПЦ до сих пор считает, что между человеком и богом должен быть жаднодушный церковник. Так же чиговники и депутасики, считают что людям без их ущерба и эксплуатирования не прожить. Прорубь на водной уже смешно, когда языческую традицию освещают попики.
Контора церковников .. облагается смешными 10% в отличие от всего остального честного бизнеса. Интересно с какой скидкой они принимают грешки у едротов?
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Главное для христианина в этот день - это присутствие на церковной службе, исповедь и Причащение Святых Христовых Таин, причащение крещенской водой (которое, отнюдь, не заменяет Танства Причастия).
Сложившиеся традиции купания в холодных прорубях не имеют прямого отношения к самому Празднику Крещения Господня, не являются обязательными и, что особенно важно, не очищают человека от грехов, о чем, к сожалению, много говорится в СМИ.

Священник Святослав Шевченко: – Нужно различать народные обычаи и церковную богослужебную практику. Церковь не призывает верующих лезть в ледяную воду — это каждый решает для себя индивидуально. Но сегодня обычай окунуться в морозную прорубь стал для нецерковных людей чем-то новомодным. Понятно, что в большие православные праздники в русском народе происходит религиозный всплеск — и в этом нет ничего плохого. Но не очень хорошо то, что люди этим поверхностным омовением и ограничиваются. Более того, некоторые всерьез считают, что, искупавшись в крещенской иордани, они смоют с себя все грехи, накопившиеся за год. Это языческие суеверия, и ничего общего с церковным учением они не имеют. Грехи отпускаются священником в таинстве Покаяния.

Протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма в Красногорске, благочинный церквей Красногорского округа:
Сегодня Церковь не запрещает купание в водоемах, а до революции относилась к нему отрицательно. Отец Сергий Булгаков в «Настольной книге священнослужителя» пишет следующее:
«…В некоторых местах существует обычай в этот день купаться в реках (купаются в особенности те, которые на Святках переряживались, гадали и проч., суеверно приписывая этому купанью очистительную силу от этих грехов). Такой обычай нельзя оправдать желанием подражать примеру погружения в воде Спасителя, а также примеру палестинских богомольцев, купающихся в реке Иордане во всякое время. На востоке для богомольцев это безопасно, потому что там нет такого холода и таких морозов, как у нас.
В пользу такого обычая не может говорить и верование в целебную и очистительную силу воды, освящённой Церковью в самый день крещения Спасителя, потому что купаться зимой значит требовать от Бога чуда или же совершенно пренебрегать своей жизнью и здоровьем».
(С. В. Булгаков, «Настольная книга для священно-церковно-служителей», Издательский отд. Московского Патриархата, 1993, репринт издания 1913, стр. 24, сноска 2)
По моему мнению, если не привязывать купание к языческим верованиям, в нем нет ничего плохого. Кому позволяет здоровье, может окунуться, только не надо искать в этом какой-то духовный смысл. Духовное значение имеет крещенская вода, но ее можно и каплю выпить, и окропить себя, и нелепо думать, что тот, кто искупался, обязательно получит больше благодати, чем тот, кто выпил глоток. Не от этого зависит получение благодати.
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