Главное для христианина в этот день - это присутствие на церковной службе, исповедь и Причащение Святых Христовых Таин, причащение крещенской водой (которое, отнюдь, не заменяет Танства Причастия).

Сложившиеся традиции купания в холодных прорубях не имеют прямого отношения к самому Празднику Крещения Господня, не являются обязательными и, что особенно важно, не очищают человека от грехов, о чем, к сожалению, много говорится в СМИ.



Священник Святослав Шевченко: – Нужно различать народные обычаи и церковную богослужебную практику. Церковь не призывает верующих лезть в ледяную воду — это каждый решает для себя индивидуально. Но сегодня обычай окунуться в морозную прорубь стал для нецерковных людей чем-то новомодным. Понятно, что в большие православные праздники в русском народе происходит религиозный всплеск — и в этом нет ничего плохого. Но не очень хорошо то, что люди этим поверхностным омовением и ограничиваются. Более того, некоторые всерьез считают, что, искупавшись в крещенской иордани, они смоют с себя все грехи, накопившиеся за год. Это языческие суеверия, и ничего общего с церковным учением они не имеют. Грехи отпускаются священником в таинстве Покаяния.



Протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма в Красногорске, благочинный церквей Красногорского округа:

Сегодня Церковь не запрещает купание в водоемах, а до революции относилась к нему отрицательно. Отец Сергий Булгаков в «Настольной книге священнослужителя» пишет следующее:

«…В некоторых местах существует обычай в этот день купаться в реках (купаются в особенности те, которые на Святках переряживались, гадали и проч., суеверно приписывая этому купанью очистительную силу от этих грехов). Такой обычай нельзя оправдать желанием подражать примеру погружения в воде Спасителя, а также примеру палестинских богомольцев, купающихся в реке Иордане во всякое время. На востоке для богомольцев это безопасно, потому что там нет такого холода и таких морозов, как у нас.

В пользу такого обычая не может говорить и верование в целебную и очистительную силу воды, освящённой Церковью в самый день крещения Спасителя, потому что купаться зимой значит требовать от Бога чуда или же совершенно пренебрегать своей жизнью и здоровьем».

(С. В. Булгаков, «Настольная книга для священно-церковно-служителей», Издательский отд. Московского Патриархата, 1993, репринт издания 1913, стр. 24, сноска 2)

По моему мнению, если не привязывать купание к языческим верованиям, в нем нет ничего плохого. Кому позволяет здоровье, может окунуться, только не надо искать в этом какой-то духовный смысл. Духовное значение имеет крещенская вода, но ее можно и каплю выпить, и окропить себя, и нелепо думать, что тот, кто искупался, обязательно получит больше благодати, чем тот, кто выпил глоток. Не от этого зависит получение благодати.