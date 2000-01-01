Московские следователи проводят проверку по факту падения молодого человека со смотровой площадки башни «Око» комплекса «Москва-сити». Погибший учился в вузе, ему было 18 лет.

Трагедия случилась накануне, 14 января. «Установлено, что вечером 14 января 2016 года на территории парковки делового центра „Москва-Сити“ прохожие обнаружили молодого человека, с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы Следственого комитета Москвы.

По рассказам очевидцев, молодой человек приехал со своим отцом, чтобы покататься на коньках. В небоскребе «Око» есть каток под открытым небом. Через некоторое время тело молодого человека обнаружили на автомобильной парковке возле башни. Парень упал на автомобиль марки «Гелендваген», сообщает Вести.ру.

СМИ со ссылкой на источники в Следкоме озвучивают две основные версии гибели молодого человека: неудачная попытка сделать селфи и чей-то злой умысел.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины трагедии, опрашивают родственников и очевидцев.