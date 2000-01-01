Губернатор Кузбасса Аман Тулеев подписал постановление о повышении тарифов ЖКХ в регионе с 1 июля 2017 года. Рост составит 5,9 процентов — это максимально допустимые правительством размеры повышения тарифов, передаёт SU.

В конце ноября 2016 года Правительство России утвердило рост коммунальных тарифов на 2017 год. Новые расценки вступят в силу с 1 июля текущего года. Причинами повышения власти называют темпы изменения тарифов и «необходимость доведения уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100% установленных экономически обоснованных тарифов».

SU отмечает, что жители Новокузнецка оплачивают только 70% от тарифов, остальную сумму доплачивает бюджет. Не исключено, что уже в этом году эта практика прекратится и горожанам придётся платить по полному тарифу. Таким образом, плата за ЖКХ может вырасти значительно.

Напомним, появилось ещё одно важное изменение — из квитанции за оплату ЖКУ уберут строчку ОДН. С 01 января ОДН входит в состав платы за содержание. Представители управляющих компаний с 2017 года смогут повысить стоимость платы за содержание с 29 рублей за кв. метр до 32,96 рублей. Фактически ОДН просто спрячут за этим ростом.