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Тарифы ЖКХ в Кузбассе вырастут максимально

Сегодня 15:30
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Губернатор Кузбасса Аман Тулеев подписал постановление о повышении тарифов ЖКХ в регионе с 1 июля 2017 года. Рост составит 5,9 процентов — это максимально допустимые правительством размеры повышения тарифов, передаёт SU.

В конце ноября 2016 года Правительство России утвердило рост коммунальных тарифов на 2017 год. Новые расценки вступят в силу с 1 июля текущего года. Причинами повышения власти называют темпы изменения тарифов и «необходимость доведения уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100% установленных экономически обоснованных тарифов».

SU отмечает, что жители Новокузнецка оплачивают только 70% от тарифов, остальную сумму доплачивает бюджет. Не исключено, что уже в этом году эта практика прекратится и горожанам придётся платить по полному тарифу. Таким образом, плата за ЖКХ может вырасти значительно.

Напомним, появилось ещё одно важное изменение — из квитанции за оплату ЖКУ уберут строчку ОДН. С 01 января ОДН входит в состав платы за содержание. Представители управляющих компаний с 2017 года смогут повысить стоимость платы за содержание с 29 рублей за кв. метр до 32,96 рублей. Фактически ОДН просто спрячут за этим ростом.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ЖКХакер
жкх плата за жкх

Комментарии (10)

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Бабка Фекла
8 0
Аман Гумирович, ну как же так?
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Я
11 0
Уже и так квартплата 4-5 тысяч! Когда беспредел закончится!
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Сталин
8 0
предсмертные конвульсии обмана
ответить
Сталин
10 0
подготовка к революции идет полным ходом
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алекс
0 0
Щас начнётся-:) Вурдалаки вылезайте!!! Тролли вылезайте!!! Прискорбное племя не внятного слова-вылезайте!!! Скорбящее племя продажных крыс-вылезайте!!! Импотенты политические, но не геополитические-вылезайте!!! Гоблины тоже могут вылезть, я разрешаю-:)))
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Анна
2 0
Хотелось бы ,всё-таки ,знать за ЧТО платим . Тарифы больше - услуг меньше! Сначала надо обосновать нынешние тарифы , а потом уже повышать .
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Агата
3 0
А у нас много, что самое высокое. Транспортный налог в Кузбассе один из самых высоких в стране. У предприятий Кузбасса юридический адрес у многих за пределами области, потому что в Кузбассе самые лучшие условия для бизнеса.
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В своё время господин Глазьев
0 0
выдвигая свою кандидатуру в Президенты Всея Руси, трёкнул: "Россия - единственная страна, где так откровенно плюют в лицо своему народу."
Главное, что россияне эти харчки не выбрасывают, а пускают в дело - медицину там, кулинарию всякую ... - в дело, короче, и это радовает !
ответить
Ден
0 0
выдвигая свою кандидатуру в Президенты Всея Руси, трёкнул: "Россия - единственная страна, где так откровенно плюют в лицо своему народу."
Главное, что россияне эти харчки не выбрасывают, а пускают в дело - медицину там, кулинарию всякую ... - в дело, короче, и это радовает !
Почему бы и не плюнуть, раз молчат))))
ответить
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