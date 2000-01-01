Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО
Новосибирские дороги сделают безопаснее

В Кузбассе стали чаще работать и учиться немцы, итальянцы и китайцы

Сегодня 17:00
585

В Кемеровскую область на учёбу в 2016 году приехало на 600 иностранцев больше, чем в предыдущий год. Среди них представители развитых европейских стран, которые посещают семинары и конференции, проводимые в Кузбассе. Об этом сообщили региональном управлении по вопросам миграции ГУ МВД России.

В ведомстве отмечают, что чаще всего в Кузбасс приезжают граждане Германии — в 2016 году их было 1085 человек. На втором месте — гости из Китая — 326. Итальянцев в прошлом году в Кузбассе побывало 294 человека. Стали чаще приезжать в наш регион туристы из Прибалтики: из Латвии — 42 человека, из Литвы — 23.

Из Франции прибыло почти в пять раз больше гостей — 76 человек (в 2015 их было всего 16), из Таиланда — в 16 раз (32 человека вместо 2 в 2015).

С каждым годом становится больше людей, приехавших в Кузбасс с целью обучения. Если в вузах и техникумах области учатся чаще иностранцы, приехавшие из стран ближнего зарубежья, то на обучающие семинары и тренинги едут немцы (18 человек в прошлом году), итальянцы (11), китайцы (115 человек).

Жители дальнего зарубежья едут в Кузбасс и работать: из Корейской Народной Демократической Республики прибыло 200 человек, из Великобритании 30, из Франции — 95, из Японии — 135.

Больше всего едут в Кузбасс с целью трудоустройства из Узбекистана — 4200 человек, Таджикистана — 3000 и Армении — 2000.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Newsbomb
иностранцы европейцы в Кузбассе

Комментарии (16)

Добавить комментарий
&
0 0
А у моей соседки сапоги черные и глаза карие.
И ЧО????
ответить
Серый
0 0
В ленинградской области (вплоть до приграничных районов) "деревянные" национальности занимают всю нишу питания... Но, не как у нас, в киосках, а очень даже по-европейски! В маленьких кафешках и достаточно больших "столовых номер 1" или столовая "копейка". И полы выбирают они-же. Также и в торговых центрах. Поломойки и разнорабочие -армяне (не таджики и не узбеки)
ответить
Серый
2 0
Скажите, а в шахте или на металлургическом заводе у нас вышеперечисленные национальности работают??? Где все эти французы-корейцы- англичане??? В системе ЖКХ что-ли?!! И где все остальные таджикоармяноузбеки??? Что они делают в Кузбассе???
ответить
Митрич
0 0
Говоря откровенно, мне - тоже... Вставил свое мнение только потому, что к слову пришлось...
Хотя, с другой стороны, зная что тебя держат за быдло и не обращать на это внимания - это, безусловно, достойный ход, но почему-то он не дает полного удовлетворения душе... Все равно неприятный осадок остается, хотя и всячески гонишь от себя эту мысль что ты идиот ! :-)) P.S. но диагноз говорит обратное (-% ...
ответить
Серый
5 0
Говоря откровенно, мне - тоже... Вставил свое мнение только потому, что к слову пришлось...
Хотя, с другой стороны, зная что тебя держат за быдло и не обращать на это внимания - это, безусловно, достойный ход, но почему-то он не дает полного удовлетворения душе... Все равно неприятный осадок остается, хотя и всячески гонишь от себя эту мысль что ты идиот ! :-)) P.S. но диагноз говорит обратное (-% ...
А Митрич тоже балбес, как и Алекс.
ответить
Доктор
8 0
А Митрич тоже балбес, как и Алекс.
Так эти два придурка с одной палаты :-))!
ответить
lex
7 0
И платят англо-франко- японцам за работу по ...10 000тысч.руб?
ответить
Кажется, начинаю постигать дзен ВГ. Браво, Оленька
1 1
В точности цитирования, Вы уже приблизились к главному редактору ВГ.
Балин, неужели никто не читает первоисточники?

А между тем там говорят немного не так, как у Михайловой О.
ответить
Димон
9 1
Больше всего едут в Кузбасс с целью трудоустройства из США — 4300 человек ))) Из Франции прибыло почти в пять раз больше гостей — 3076 человек ))) , у меня пол дома квартир на продаже, все сваливают ! )))
ответить
При "дуре" Меркель
3 0
Больше всего едут в Кузбасс с целью трудоустройства из США — 4300 человек ))) Из Франции прибыло почти в пять раз больше гостей — 3076 человек ))) , у меня пол дома квартир на продаже, все сваливают ! )))
прирост дохода Германии за 2016-й год составил 7 миллиардов ЕВРО, а при нашем "кандидате экономических наук" спад экономики достиг дна, по инерции погружается в ил.
Где бы нам взять такую дуру ?!
ответить
Потерпите !
8 0
прирост дохода Германии за 2016-й год составил 7 миллиардов ЕВРО, а при нашем "кандидате экономических наук" спад экономики достиг дна, по инерции погружается в ил.
Где бы нам взять такую дуру ?!
Как конкурировать, если иностранное предприятие может позволить себе и один и два и три кредита, на новую технологию, на новое оборудование, а Российское предприятие нет? Российское предприятие не может позволить себе даже запчасти приобрести на старое оборудование, благодаря Путину, Медведеву и "ЕР".
Теперь Российское предприятие работает на старом, допотопном, морально и физически устаревшем оборудовании, и вынуждено выпускать более дорогую, и худшего качества продукцию, чем иностранная продукция. Естественно ни кто такую продукцию не будет брать, и предприятие обанкротится.
Вот так Путин, Медведев и «ЕР» уничтожили более 200 000 предприятий, и продолжают уничтожать Российские предприятия.
ответить
Серый
1 0
Больше всего едут в Кузбасс с целью трудоустройства из США — 4300 человек ))) Из Франции прибыло почти в пять раз больше гостей — 3076 человек ))) , у меня пол дома квартир на продаже, все сваливают ! )))
Это они освобождают места для эмигрантов бедной европы. (С маленькой буквы - и это не ошибка)
ответить
Димон
8 0
Это они освобождают места для эмигрантов бедной европы. (С маленькой буквы - и это не ошибка)
Очевидно же, что Путин, Медведев и «ЕР», довели до нищеты население, до отчаяния, упорно толкают Россию к кровопролитию, к гражданской войне, с молчаливого согласия Госдумы, и депутатов всех пород и мастей, всяких губернаторов, мэров пэров и прочих ….
Да и не удивительно, потому что все эти …одного поля ягоды. Не зря же в народе думу называют обезьянником, очевидно, потому что там сидят…? А иначе чем объяснить такое катастрофическое положение в самой богатой стране мира?
ответить
Твоя соседка
1 0
А у моей соседки сапоги черные и глаза карие.
И ЧО????
и ничо!
ответить
Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
6 0
Скажите, а в шахте или на металлургическом заводе у нас вышеперечисленные национальности работают??? Где все эти французы-корейцы- англичане??? В системе ЖКХ что-ли?!! И где все остальные таджикоармяноузбеки??? Что они делают в Кузбассе???
Правильнее- азеротаджикоармяноузбекокиргизы. Что делают? Успешно реализуют программу Его Мерзейшества и Ко по замещению нас с тобой ими. Как только заместят, пойдут дальше- туда, где мы ещё есть. Вернуться и благоустраивать свои помойки им в голову никогда не придёт, а подсказать, при нынешней политике,- некому.
ответить
z
0 0
Очевидно же, что Путин, Медведев и «ЕР», довели до нищеты население, до отчаяния, упорно толкают Россию к кровопролитию, к гражданской войне, с молчаливого согласия Госдумы, и депутатов всех пород и мастей, всяких губернаторов, мэров пэров и прочих ….
Да и не удивительно, потому что все эти …одного поля ягоды. Не зря же в народе думу называют обезьянником, очевидно, потому что там сидят…? А иначе чем объяснить такое катастрофическое положение в самой богатой стране мира?
Не путайте тлиева и Путина. То что происходит в Кузбассе, это полный бардачина, генацидище и обтулиивание. В мск и спб, да и в целом по РФ другая ситуация.
А иностранцы едут учится, по программе обмена, столько же детей чиговников тли прутся учится за рубеж, причем за счет бюджета, так что радуйтесь они опять вас обтлеили, вон СерГей даже кредит взял с депутасами мохнатыми, им как всегда не хватает денег.
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ