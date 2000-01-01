В Кемеровскую область на учёбу в 2016 году приехало на 600 иностранцев больше, чем в предыдущий год. Среди них представители развитых европейских стран, которые посещают семинары и конференции, проводимые в Кузбассе. Об этом сообщили региональном управлении по вопросам миграции ГУ МВД России.

В ведомстве отмечают, что чаще всего в Кузбасс приезжают граждане Германии — в 2016 году их было 1085 человек. На втором месте — гости из Китая — 326. Итальянцев в прошлом году в Кузбассе побывало 294 человека. Стали чаще приезжать в наш регион туристы из Прибалтики: из Латвии — 42 человека, из Литвы — 23.

Из Франции прибыло почти в пять раз больше гостей — 76 человек (в 2015 их было всего 16), из Таиланда — в 16 раз (32 человека вместо 2 в 2015).

С каждым годом становится больше людей, приехавших в Кузбасс с целью обучения. Если в вузах и техникумах области учатся чаще иностранцы, приехавшие из стран ближнего зарубежья, то на обучающие семинары и тренинги едут немцы (18 человек в прошлом году), итальянцы (11), китайцы (115 человек).

Жители дальнего зарубежья едут в Кузбасс и работать: из Корейской Народной Демократической Республики прибыло 200 человек, из Великобритании 30, из Франции — 95, из Японии — 135.

Больше всего едут в Кузбасс с целью трудоустройства из Узбекистана — 4200 человек, Таджикистана — 3000 и Армении — 2000.