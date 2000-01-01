Хорошая новость для пожилых россиян - за 2017 год средняя страховая пенсия вырастет на 500 рублей. Увеличенную выплату граждане начнут получать уже в апреле текущего года.

Сейчас средняя страховая пенсия по стране — 13,2 тысячи рублей. В 2017 году власти планируют проиндексировать её два раза. Уже с 1 февраля выплаты вырастут на 5,4%. В апреле пенсию снова увеличат, на 0,4%.

Таким образом, в апреле 2017 средняя страховая пенсия составит 13,7 тысячи рублей, пишет Российская газета. Повысят и социальные выплаты. Чернобыльцы, другие ветераны, инвалиды и дети с февраля 2017 начнут получать больше на 5,4%.

Напомним, сейчас российские пенсионеры получают выплату размером 5 тысяч рублей.

Ранее ВашГород.ру рассказывал об изменениях в пенсионной системе, которые вступят в силу в 2017 году.