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Пенсии в России увеличат на 500 рублей

Сегодня 01:00
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Хорошая новость для пожилых россиян - за 2017 год средняя страховая пенсия вырастет на 500 рублей. Увеличенную выплату граждане начнут получать уже в апреле текущего года.

Сейчас средняя страховая пенсия по стране — 13,2 тысячи рублей. В 2017 году власти планируют проиндексировать её два раза. Уже с 1 февраля выплаты вырастут на 5,4%. В апреле пенсию снова увеличат, на 0,4%.

Таким образом, в апреле 2017 средняя страховая пенсия составит 13,7 тысячи рублей, пишет Российская газета. Повысят и социальные выплаты. Чернобыльцы, другие ветераны, инвалиды и дети с февраля 2017 начнут получать больше на 5,4%.

Напомним, сейчас российские пенсионеры получают выплату размером 5 тысяч рублей.

Ранее ВашГород.ру рассказывал об изменениях в пенсионной системе, которые вступят в силу в 2017 году.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: beznen.ru
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Комментарии (4)

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вова---краем ужа слышал что ты опять---квачкова обижаеш................................
0 0
...........................................а зря.............................................................................
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вова---краем ужа слышал что ты опять---квачкова обижаеш................................
0 0
он единственный---кто вам жизнь---сможет---гарантировать....................................................................................................................................................................................................................
ответить
я про другое---бабкины внуки.....
0 0
но душу---рвёт.....заплачет женьщина---я был когдато с нею..................................................---теперь пройду---и даже не узнаю............................................................................................................................---переведи меня---через майдан..............................................................
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
0 0
И, сразу бы, здесь же. А сколько хлебушек(не тулеевский, а нормальный)будет стоить, бензин, ЖКХ, медицина? Накинут 500, слупят 1000.
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