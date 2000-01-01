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Хозяин дорогого авто пропал в Новокузнецке: за помощь в поисках дадут 100 тысяч рублей

Сегодня 06:00
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Близкие пропавшего мужчины в Новокузнецке предлагают вознаграждение 100 000 рублей за информацию о его местонахождении. Как сообщал ВашГород.ру, 12 декабря пропал прокопчанин Евгений Леонидович Лазаревич 1964 года рождения. В последний раз мужчину видели на личном автомобиле в Новокузнецке.

«12 декабря около 08:00 был замечен в личном автомобиле на въезде в Новокузнецк со стороны Прокопьевска, дальнейшее местонахождение неизвестно», — сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Отмечается, что мужчина передвигался на автомобиле Ford Explorer белого цвета. По неподтвержденной информации, машину Евгения Лазаревича нашли в одном из дворов Новокузнецка. Но хозяина в ней не оказалось. Евгений Лазаревич являлся конкурсным управляющим одной из шахт в Прокопьевске.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении Евгения Лазаревича просят позвонить по телефонам 8−800−700−54−52, либо 02.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"; instagram.com
пропал человек пропал без вести конкурсный управляющий Евгений Лазаревич

Комментарии (6)

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Илья
2 1
Весной найдётся, снежок сойдет
Жаль, что мозги твои уже никогда не найдутся.
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ХМ
1 2
Жаль, что мозги твои уже никогда не найдутся.
Извините, уважаемый, а что жалеть то. Чай, не рабочий, инженер, специалист - обычный человек - по машине видно - браток посаженный за шахтой присматривать.
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вася
3 1
Извините, уважаемый, а что жалеть то. Чай, не рабочий, инженер, специалист - обычный человек - по машине видно - браток посаженный за шахтой присматривать.
какой браток? чтобы стать конкурсным, ни у одного братка мозгов не хватит. да и причем тут машина. судить по машине браток или не браток - уровень идиота.
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сергей
0 0
Номера на машине тоже не простые.
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не без этого
0 0
распечатка звонков и маяк с мобильного доступны следствию, все найдется. без улик нет ни одного поеступления. Успехов и терпения
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