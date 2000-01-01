Близкие пропавшего мужчины в Новокузнецке предлагают вознаграждение 100 000 рублей за информацию о его местонахождении. Как сообщал ВашГород.ру, 12 декабря пропал прокопчанин Евгений Леонидович Лазаревич 1964 года рождения. В последний раз мужчину видели на личном автомобиле в Новокузнецке.

«12 декабря около 08:00 был замечен в личном автомобиле на въезде в Новокузнецк со стороны Прокопьевска, дальнейшее местонахождение неизвестно», — сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Отмечается, что мужчина передвигался на автомобиле Ford Explorer белого цвета. По неподтвержденной информации, машину Евгения Лазаревича нашли в одном из дворов Новокузнецка. Но хозяина в ней не оказалось. Евгений Лазаревич являлся конкурсным управляющим одной из шахт в Прокопьевске.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении Евгения Лазаревича просят позвонить по телефонам 8−800−700−54−52, либо 02.