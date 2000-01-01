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В Новосибирске сегодня зазвучат сирены и громкоговорители

Новокузнецк «сдали в аренду»: такое количество магазинов не нужно?

Сегодня 07:30
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Многие новокузнечане замечают, что Новокузнецк буквально увешан объявлениями об аренде торговых площадей офисных помещений. Одни эксперты утверждают, что это явление временное, вызванное кризисом.

Другие специалисты отмечают, что количество предложений на рынке из-за строительства всё новых торговых центров, сильно обогнало спрос. Кроме этого, перенасыщенность рынка привела к существенному падению стоимости аренды. Раньше собственники нежилых помещений на центральных улицах просили от 1 100 до 1 500 рублей за квадратный метр.

Пустуют помещения не только в отдаленных районах Новокузнецка, но и в самом центре города. Первые этажи на проспектах Металлургов и Курако, улицах Суворова, Орджоникидзе, Кирова буквально увешаны объявлениями о продаже или аренде. Также пустуют арендные площади в торговых центрах. Яркие тому примеры ТЦ Континент или ТРЦ Планета.

В ближайшее время в Центральном районе Новокузнецка появится ещё один торговый центр. Новый объект расположится рядом с отелем Park Inn. Заведение будет отличаться от других наличием плавательного бассейна.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
кризис недвижимость аренда недвижимости

Комментарии (10)

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...
5 0
Новосибирск втрое больше, а торговых площадей там меньше. Тем более там не так ощущается кризис, людей богатых гораздо больше, покупательная способность выше.
А все эти брошенные "кротовьи норки", маленькие офисы, магазинчики, ************* и прочие бывшие квартиры в жилых домах, которые сегодня сдулись и закрылись, будут быстро ветшать, их "евроремонты" обрушится штукатурка и панели, сантехника и т.д.
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Митрич
0 8
Говоря откровенно, мне - тоже... Вставил свое мнение только потому, что к слову пришлось...
Хотя, с другой стороны, зная что тебя держат за быдло и не обращать на это внимания - это, безусловно, достойный ход, но почему-то он не дает полного удовлетворения душе... Все равно неприятный осадок остается, хотя и всячески гонишь от себя эту мысль что ты идиот ! :-)) P.S. но диагноз говорит обратное (-% ...
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алекс
13 0
народ просто сваливает из этого развитого региона, где добывают более 200 млн. тонн угля, но деньги все идут на оффшоры :-)) !
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2+4
7 0
так заломили сначала ценник 1,5k за квадрат ))) какой идиот будет по 100k в месяц выкидывать за 3-х комнатную конурку.

красная цена 500 р/кв.м., да и то сегодня не всем по карману.
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факТъю!
3 0
Помощь малому бизнесу на лицо...
Да уж, факт на лицо! Что означает х... нарыло!
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Ваше имя
2 0
так заломили сначала ценник 1,5k за квадрат ))) какой идиот будет по 100k в месяц выкидывать за 3-х комнатную конурку.

красная цена 500 р/кв.м., да и то сегодня не всем по карману.
Народ вложился, а тут облом, вот теперь пытаются вернуть вложения. Просто, когда вкладываешься постепенно, то суммы большие уходят, но не так заметно. А вот сегодня собственников прижали обстоятельства. Да и налоговая тут как тут. Чуть зазевался - кирдык!
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не прогадайте с красной ценой
0 0
так заломили сначала ценник 1,5k за квадрат ))) какой идиот будет по 100k в месяц выкидывать за 3-х комнатную конурку.

красная цена 500 р/кв.м., да и то сегодня не всем по карману.
150р не более,
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Читатель
0 0
так заломили сначала ценник 1,5k за квадрат ))) какой идиот будет по 100k в месяц выкидывать за 3-х комнатную конурку.

красная цена 500 р/кв.м., да и то сегодня не всем по карману.
Раньше так и было, выкидывали, так как трафик был и окупалось.
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Ленин
2 0
народ просто сваливает из этого развитого региона, где добывают более 200 млн. тонн угля, но деньги все идут на оффшоры :-)) !
А при советах действительно Кузбасс был жемчужиной Сибири!
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