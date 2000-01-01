Многие новокузнечане замечают, что Новокузнецк буквально увешан объявлениями об аренде торговых площадей офисных помещений. Одни эксперты утверждают, что это явление временное, вызванное кризисом.

Другие специалисты отмечают, что количество предложений на рынке из-за строительства всё новых торговых центров, сильно обогнало спрос. Кроме этого, перенасыщенность рынка привела к существенному падению стоимости аренды. Раньше собственники нежилых помещений на центральных улицах просили от 1 100 до 1 500 рублей за квадратный метр.

Пустуют помещения не только в отдаленных районах Новокузнецка, но и в самом центре города. Первые этажи на проспектах Металлургов и Курако, улицах Суворова, Орджоникидзе, Кирова буквально увешаны объявлениями о продаже или аренде. Также пустуют арендные площади в торговых центрах. Яркие тому примеры ТЦ Континент или ТРЦ Планета.

В ближайшее время в Центральном районе Новокузнецка появится ещё один торговый центр. Новый объект расположится рядом с отелем Park Inn. Заведение будет отличаться от других наличием плавательного бассейна.