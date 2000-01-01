Потенциальные участники «Голодных игр» в сибирской тайге готовы на всё, чтобы попасть в реалити-шоу. Двое новокузнечан отправились в лес, чтобы испытать себя на морозе.

Для своего персонального шоу двое новокузнечан — Иван Костаев и Сергей Бородин — выбрали морозное воскресенье 15 января. В лесу они устроили персональную программу по выживанию — пилили ветки на костёр цепочкой, разводили огонь, сгребали снег и бегали полураздетые по сугробам.

Но в комментариях на странице проекта в соцсети «ВКонтакте» старания сибиряков не оценили.

«Ничем не удивили. Костёр выживальщики могли б и не спичками зажечь», «Идите туда сегодня, сейчас -35 у нас в Кемерово», — предлагают читатели.

Проголосовать за участников можно на сайте проекта. Стартует реалити-шоу летом, главный приз — 100 миллионов рублей.