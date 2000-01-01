Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО
В Новосибирске сегодня зазвучат сирены и громкоговорители

Новокузнечане провели день в морозном лесу ради участия в сибирских «Голодных играх»

Сегодня 09:46
307

Потенциальные участники «Голодных игр» в сибирской тайге готовы на всё, чтобы попасть в реалити-шоу. Двое новокузнечан отправились в лес, чтобы испытать себя на морозе.

Для своего персонального шоу двое новокузнечан — Иван Костаев и Сергей Бородин — выбрали морозное воскресенье 15 января. В лесу они устроили персональную программу по выживанию — пилили ветки на костёр цепочкой, разводили огонь, сгребали снег и бегали полураздетые по сугробам.

Но в комментариях на странице проекта в соцсети «ВКонтакте» старания сибиряков не оценили.

«Ничем не удивили. Костёр выживальщики могли б и не спичками зажечь», «Идите туда сегодня, сейчас -35 у нас в Кемерово», — предлагают читатели.

Проголосовать за участников можно на сайте проекта. Стартует реалити-шоу летом, главный приз — 100 миллионов рублей.

Автор: Татьяна Жукова
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: allfons.ru
видео тайга участники реалити-шоу Голодные игры

Комментарии (2)

Добавить комментарий
я
0 0
А зачем костёр голыми ногами тушить или топтать?
ответить
Дон Хенаро 36078
1 0
А зачем костёр голыми ногами тушить или топтать?
А зачем они бегали полураздетые по сугробам?))) Это как то входит в программу мероприятия?) нужно будет выживать полуголым?)
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ