Не совсем обычное происшествие случилось в Новокузнецке 11 января. Мужчина, получивший в результате конфликта ножом в голову, сам вытащил его.

Ссора произошла на бытовой почве. Обвиняемый ударил новокузнечанина ножом в голову, в результате чего тот застрял в черепе. Как видно по снимкам, лезвие зашло достаточно глубоко.

Однако после этого пострадавший не потерял сознание, а продолжил ссору. Через какое-то время он даже сам вытащил нож из головы, передаёт ТВН. Приехавшие медики забрали новокузнечанина в больницу, а к 13 января уже выписали его.

Сейчас жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает.