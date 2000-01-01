В Кемерове детскому саду запретили брать деньги за ксерокопии. В итоге по требованию прокурора постановление об установлении тарифа для муниципального учреждения признано недействующим.

«Услуга по „ксерокопированию“, направленная на получение от нее доходов, не соответствует целям создания образовательной организации, не связана с основной уставной деятельностью. Выполняемые работы по ксерокопированию не являются производными от основной деятельности или необходимыми для ее обеспечения», — сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Кемеровской области.

Также по мнению правоохранителей, оказание услуги по ксерокопированию предлагает доступ различных лиц в детское учреждение, что может отрицательно сказаться на безопасности.

В итоге требования прокурора были удовлетворены, постановление в части установления платы за ксерокопирование признано недействующим.