Кемеровчанин отсудил у дорожников 370 тысяч рублей за разбитый в аварии «Мерседес-Бенц».

ДТП произошло осенью 2016 года. В результате «Мерседес-Бенц С600» серьёзно пострадал. Приехавшая ГИБДД установила, что авария случилась из-за выбоины на дороге, залитой водой. О ней не предупреждали никакие знаки, помимо этого, дорога была плохо освещена. Об этом пишет Правоохранительный портал Кузбасса.

Кемеровчанин решил не оставлять всё как есть и пошёл в суд, где его правоту доказали. Центральный районный суд иск утвердил. Теперь АО «Дорожно-эксплуатационный комбинат» заплатит мужчине 370 тысяч рублей за побитую машину и судебные расходы.

Как уже сообщал ВашГород.ру, ранее кемеровчанин отсудил у дорожников 250 тысяч рублей за плохую уборку снега.