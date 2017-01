Пользователи интернета со всего мира посмеялись над заплаканным вице-президентом США Джо Байденом. 12 января он получил от Барака Обамы Президентскую медаль свободы и так растрогался, что пустил слезу. Но для интернета нет ничего святого, и Байден вмиг стал новым мемом в соцсетях.

Большинство мемов посвятили якобы чутким отношениям между Обамой и Байденом.

Обама: Джо, у меня есть кое-что для тебя.

Байден: Мороженое в вафельном рожке?

Обама: Президентская медаль свободы…

Байден: (плачет)

Obama: Joe, I got you something. Biden: Is it an ice cream cone? Obama: It's the Presidental Medal of Freedom... Biden: pic.twitter.com/a5AZgDfFki — Joe Biden (@SavageJoeBiden) 14 января 2017 г.

Байден: Расскажи мне, как это всё будет, Барак.

Обама: Мы переедем в маленький домик. Заведём коров и кур.

Байден: А можно мне ухаживать за кроликами?

Обама: Конечно!

"tell me how it's gonna be, barack"

"we're gonna get a little place. we'll have a cow, some chickens"

"i get to tend the rabbits?"

"sure" pic.twitter.com/WGsHTnAcwd — Avery Monsen (@averymonsen) 13 января 2017 г.

Минутка фотошопа, и Обама дарит Байдену вовсе не медаль свободы, а кулон с надписью «Лучшие друзья навсегда».

The Presidential Medal of Freedom isn't bad either. pic.twitter.com/HI4tMrLJ32 — The Glad Stork (@TheGladStork) 13 января 2017 г.

Вице-президент США также стал героем «Игры Престолов», «Звёздных войн» и «Гарри Поттера».

Байден: Сила течёт во мне, и я един с силой (отсылка к «Звёздным войнам» — прим.ред.)

Обама: Что?

Байден: Ничего.

biden: i am one with the force, the force is with me



obama: what?



biden: nothing pic.twitter.com/xAlcWBPM4M — Colin Jones (@colinjones) 14 января 2017 г.

А ещё юзеры поставили Байдена на место Гарри Поттера, когда волшебная шляпа решала, на какой магический факультет его отправить.

Байден: (шепчет) только не Слизерин… не Слизерин.

Обама: Джо, это не…

Байден: …не Слизерин…

Обама: А ты знаешь… это Гриффиндор!

Biden:<whispers> not Slytherin ... not Slytherin



Obama: Joe, this isn't--



Biden: ... not Slytherin ...



Obama: you know what, Gryffindor pic.twitter.com/Dfeqvlkohe — Caleb Gardner (@calebgardner) 13 января 2017 г.

Ну, и как тут обойтись без «Игры престолов»?

Джо: Я дозорный на стене.

Барак: Нет, это не так.

Джо: Я отдаю свою жизнь и честь Ночному Дозору.

Барак: Ладно, зима близко.

Joe: I am the watcher on the walls

Barack: No, it's not that

Joe: I pledge my life & honor to the Night's Watch

Barack: Ok, winter is coming pic.twitter.com/koh0RQ7k2H — Jill Biden (@JillBidenVeep) 14 января 2017 г.

