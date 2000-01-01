Пользователи интернета со всего мира посмеялись над заплаканным вице-президентом США Джо Байденом. 12 января он получил от Барака Обамы Президентскую медаль свободы и так растрогался, что пустил слезу. Но для интернета нет ничего святого, и Байден вмиг стал новым мемом в соцсетях.
Большинство мемов посвятили якобы чутким отношениям между Обамой и Байденом.
Обама: Джо, у меня есть кое-что для тебя.
Байден: Мороженое в вафельном рожке?
Обама: Президентская медаль свободы…
Байден: (плачет)
Obama: Joe, I got you something.
Biden: Is it an ice cream cone?
Obama: It's the Presidental Medal of Freedom...
Biden: pic.twitter.com/a5AZgDfFki
— Joe Biden (@SavageJoeBiden) 14 января 2017 г.
Байден: Расскажи мне, как это всё будет, Барак.
Обама: Мы переедем в маленький домик. Заведём коров и кур.
Байден: А можно мне ухаживать за кроликами?
Обама: Конечно!
"tell me how it's gonna be, barack"— Avery Monsen (@averymonsen) 13 января 2017 г.
"we're gonna get a little place. we'll have a cow, some chickens"
"i get to tend the rabbits?"
"sure" pic.twitter.com/WGsHTnAcwd
Минутка фотошопа, и Обама дарит Байдену вовсе не медаль свободы, а кулон с надписью «Лучшие друзья навсегда».
The Presidential Medal of Freedom isn't bad either. pic.twitter.com/HI4tMrLJ32— The Glad Stork (@TheGladStork) 13 января 2017 г.
Вице-президент США также стал героем «Игры Престолов», «Звёздных войн» и «Гарри Поттера».
Байден: Сила течёт во мне, и я един с силой (отсылка к «Звёздным войнам» — прим.ред.)
Обама: Что?
Байден: Ничего.
biden: i am one with the force, the force is with me— Colin Jones (@colinjones) 14 января 2017 г.
obama: what?
biden: nothing pic.twitter.com/xAlcWBPM4M
А ещё юзеры поставили Байдена на место Гарри Поттера, когда волшебная шляпа решала, на какой магический факультет его отправить.
Байден: (шепчет) только не Слизерин… не Слизерин.
Обама: Джо, это не…
Байден: …не Слизерин…
Обама: А ты знаешь… это Гриффиндор!
Biden:<whispers> not Slytherin ... not Slytherin— Caleb Gardner (@calebgardner) 13 января 2017 г.
Obama: Joe, this isn't--
Biden: ... not Slytherin ...
Obama: you know what, Gryffindor pic.twitter.com/Dfeqvlkohe
Ну, и как тут обойтись без «Игры престолов»?
Джо: Я дозорный на стене.
Барак: Нет, это не так.
Джо: Я отдаю свою жизнь и честь Ночному Дозору.
Барак: Ладно, зима близко.
Joe: I am the watcher on the walls— Jill Biden (@JillBidenVeep) 14 января 2017 г.
Barack: No, it's not that
Joe: I pledge my life & honor to the Night's Watch
Barack: Ok, winter is coming pic.twitter.com/koh0RQ7k2H
Ранее американец создал «Священную Библию мемов», как уже сообщал ВашГород.ру. Мы также рассказывали о недовольной маме на свадьбе, ставшей объектом фотожаб.