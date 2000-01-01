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В соцсетях посмеялись над заплаканным вице-президентом США

Сегодня 11:29
975

Пользователи интернета со всего мира посмеялись над заплаканным вице-президентом США Джо Байденом. 12 января он получил от Барака Обамы Президентскую медаль свободы и так растрогался, что пустил слезу. Но для интернета нет ничего святого, и Байден вмиг стал новым мемом в соцсетях.

Большинство мемов посвятили якобы чутким отношениям между Обамой и Байденом.

Обама: Джо, у меня есть кое-что для тебя.
Байден: Мороженое в вафельном рожке?
Обама: Президентская медаль свободы…
Байден: (плачет)

Байден: Расскажи мне, как это всё будет, Барак.

Обама: Мы переедем в маленький домик. Заведём коров и кур.

Байден: А можно мне ухаживать за кроликами?

Обама: Конечно!

Минутка фотошопа, и Обама дарит Байдену вовсе не медаль свободы, а кулон с надписью «Лучшие друзья навсегда».

Вице-президент США также стал героем «Игры Престолов», «Звёздных войн» и «Гарри Поттера».

Байден: Сила течёт во мне, и я един с силой (отсылка к «Звёздным войнам» — прим.ред.)

Обама: Что?

Байден: Ничего.

А ещё юзеры поставили Байдена на место Гарри Поттера, когда волшебная шляпа решала, на какой магический факультет его отправить.

Байден: (шепчет) только не Слизерин… не Слизерин.

Обама: Джо, это не…

Байден: …не Слизерин…

Обама: А ты знаешь… это Гриффиндор!

Ну, и как тут обойтись без «Игры престолов»?

Джо: Я дозорный на стене.

Барак: Нет, это не так.

Джо: Я отдаю свою жизнь и честь Ночному Дозору.

Барак: Ладно, зима близко.

Ранее американец создал «Священную Библию мемов», как уже сообщал ВашГород.ру. Мы также рассказывали о недовольной маме на свадьбе, ставшей объектом фотожаб.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Твиттер
мем интернет-мем Байден

Комментарии (21)

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Седой 10396
17 1
Почтенная публика,мы покажем вам очень смешную пьесу.
В ней для вас будут повышать цены на все,вас будут увольнять с работы,у вас отберут за долги квартиры,вы будете платить за обучение детей,за лечение,вам будет все труднее и труднее жить,но не это главное.
Чтобы вы не унывали, мы вам покажем очень веселые моменты из жизни президента США.
ответить
топор
10 4
Быстрее бы увидеть заплаканными членов кремлевской ОПГ
ответить
Митрич
0 5
Седой:
Почтенная публика,мы покажем вам очень смешную пьесу.
В ней для вас будут повышать цены на все,вас будут увольнять с работы,у вас отберут за долги квартиры,вы будете платить за обучение детей,за лечение,вам будет все труднее и труднее жить,но не это главное.
Чтобы вы не унывали, мы вам покажем очень веселые моменты из жизни президента США.
Говоря откровенно, мне - тоже... Вставил свое мнение только потому, что к слову пришлось...
Хотя, с другой стороны, зная что тебя держат за быдло и не обращать на это внимания - это, безусловно, достойный ход, но почему-то он не дает полного удовлетворения душе... Все равно неприятный осадок остается, хотя и всячески гонишь от себя эту мысль что ты идиот ! :-)) P.S. но диагноз говорит обратное (-% ...
ответить
Хи-хи
14 1
Да Байден от другого рыдает: до чего докатилась Америка, когда белого награждает черный!
Боже, храни Америку!
ответить
алекс
5 1
Быстрее бы увидеть заплаканными членов кремлевской ОПГ
нужно вернуть 1937 год !
ответить
Димон
7 0
Предвыборная гонка в США обернулась неожиданным весенним обострением у сумасшедших по всей стране. Психиатрические лечебницы заполнили шизофреники, которые уверяют, что их прислали из будущего, чтобы убить Дональда Трампа и спасти мир!

Как свидетельствует недавнее исследование, примерно каждые 10 минут в какой-нибудь американский дурдом поступает человек, который уверяет, что он прибыл из будущего. Голливуд замечательно поработал на ниве популяризации этой маниакальной идеи. Если раньше, в мирном XIX веке, в каждой палате сидело по Наполеону или какой-нибудь «особе королевской крови», то сейчас в моде исключительно путешественники во времени. )))
ответить
Сталин
4 0
все забыли заплаканного **** когда он выиграл вроде президентские выборы или после аннексии крыма. Эти слезы пропаганда кремля сразу поспешила выдать за слезы от ветра
ответить
Димон
5 0
Предвыборная гонка в США обернулась неожиданным весенним обострением у сумасшедших по всей стране. Психиатрические лечебницы заполнили шизофреники, которые уверяют, что их прислали из будущего, чтобы убить Дональда Трампа и спасти мир!

Как свидетельствует недавнее исследование, примерно каждые 10 минут в какой-нибудь американский дурдом поступает человек, который уверяет, что он прибыл из будущего. Голливуд замечательно поработал на ниве популяризации этой маниакальной идеи. Если раньше, в мирном XIX веке, в каждой палате сидело по Наполеону или какой-нибудь «особе королевской крови», то сейчас в моде исключительно путешественники во времени. )))
По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире шизофренией болеет свыше 25 миллионов человек, в том числе, от 15 до 20 миллионов американцев. Эта наследственная болезнь является одним из самых серьезных психических недугов, ежегодные экономические издержки от которого только в США исчисляются десятками миллиардов долларов ежегодно. Больная нация, больше и не скажешь, одна обезьяна чего стоит )))
ответить
2017 год
0 0
нужно вернуть 1937 год !
1937 это и есть нынешняя власть в школьном возрасте.
ответить
2017 год
4 3
Предвыборная гонка в США обернулась неожиданным весенним обострением у сумасшедших по всей стране. Психиатрические лечебницы заполнили шизофреники, которые уверяют, что их прислали из будущего, чтобы убить Дональда Трампа и спасти мир!

Как свидетельствует недавнее исследование, примерно каждые 10 минут в какой-нибудь американский дурдом поступает человек, который уверяет, что он прибыл из будущего. Голливуд замечательно поработал на ниве популяризации этой маниакальной идеи. Если раньше, в мирном XIX веке, в каждой палате сидело по Наполеону или какой-нибудь «особе королевской крови», то сейчас в моде исключительно путешественники во времени. )))
госдума стоя. продолжительно с овациями встретила известие о победе Трампа , своего нового хозяина.
гены рабов, сами понимаете ли. а гены в членах и вниз по талии
ответить
ксиелев-соловьеффф
0 2
Седой:
Почтенная публика,мы покажем вам очень смешную пьесу.
В ней для вас будут повышать цены на все,вас будут увольнять с работы,у вас отберут за долги квартиры,вы будете платить за обучение детей,за лечение,вам будет все труднее и труднее жить,но не это главное.
Чтобы вы не унывали, мы вам покажем очень веселые моменты из жизни президента США.
если ранее у нас под езды об сцы кал Обама,
то теперь их будет об си РАТЬ Трамп.
чего тут не ясно.
ответить
Ха-ха-ха!
4 3
госдума стоя. продолжительно с овациями встретила известие о победе Трампа , своего нового хозяина.
гены рабов, сами понимаете ли. а гены в членах и вниз по талии
Да вся дума делает только то, что им указывают дирижеры. Каждому поди раздали листочки со сценарием.
Ну кому там сегодня думать? Старичкам, от семидесяти и выше? Бывшим спортсменам? Которые после спорткарьеры идут в разные ОПГ быками? Списанным артистам?
ответить
Димон
4 0
По-настоящему мрачным и зловещим сообщением выглядит поступившая информация о том, что вчера сотни российских систем ПВО С-400 внезапно были приведены в состояние повышенной боевой готовности по приказу президента Путина, получившего “серьезное предупреждение” от Службы внешней разведки (СВР) которое утверждало, что элементы "глубинного государства" внутри США готовятся к убийству избранного президента Дональда Трампа, зачинщиком является Центральное разведывательное управление США (ЦРУ), после чего Россию обвинят в этом убийстве и это послужит поводом для начала войны с нею.Одновременно с предупреждением СВР, президент Путин также получил предупреждение от Вилли Виммера бывшего статс-секретаря министерства обороны Германии, который заявил, что “есть сеть сопротивления против президента Трампа, что-бы не дать состоятся 20 января...и то, что произойдет в Вашингтоне, похоже будет началом войны”—тем самым заставив Путина со всей серьезностью отнестись к предупреждению СВР о возможной и реальной угрозе для государства.И как бы связывая эти два предупреждения, о по-настоящему серьезной и опасной ситуации в Америке, лауреат Пулитцеровской премии писатель и аналитик Гленн Гринвальд, опубликовал пугающую статью: "Глубинное государство идет на войну с избранным Президентом" , в котором он предупреждает, что американское “глубинное государство” “сейчас занимается в открытую боевыми действиями против законно избранного президента Дональда Трампа.”

Также следует отметить, что в начале января Трампа об опасности предупреждал и сенатор Чак Шумер говоря о том, что у ЦРУ “есть способы удара в спину”—но Трамп проигнорировал предупреждение об опасности исходящей от зачинщиков “глубинного государства”.И смотря на то, как тысячи американских танков, бронемашин и войск продолжают перебрасываться в Европу, в этом сообщении делается вывод, что Россия четко предупреждает этих монстров, что “мы воспринимаем это как угрозу для нас и как действия, которые угрожают нашим интересам и нашей безопасности”—и что после того как избранный президент будет убит зачинщиками этого “Глубинного государства”, России ничего не остается другого, как только развязать “ад в Америке” для того, чтобы остановить сатанинскую Западную глобалистскую элиту и не дать ей уничтожить всю нашу планету.
ответить
*
0 2
По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире шизофренией болеет свыше 25 миллионов человек, в том числе, от 15 до 20 миллионов американцев. Эта наследственная болезнь является одним из самых серьезных психических недугов, ежегодные экономические издержки от которого только в США исчисляются десятками миллиардов долларов ежегодно. Больная нация, больше и не скажешь, одна обезьяна чего стоит )))
С математикой или источником данных у вас нелады. В мире из каждых 100 человек один болеет шизофренией в течение всей своей жизни. На 1 января 2016 года население Земли составит 7 миллиардов 295 миллионов 889 тысяч 256 человек.
Считайте.
Заболеваемость шизофренией составляет приблизительно 1-2% от общей популяции и в целом эти статистические данные незначительно различаются в разных странах.
ответить
Димон
2 0
С математикой или источником данных у вас нелады. В мире из каждых 100 человек один болеет шизофренией в течение всей своей жизни. На 1 января 2016 года население Земли составит 7 миллиардов 295 миллионов 889 тысяч 256 человек.
Считайте.
Заболеваемость шизофренией составляет приблизительно 1-2% от общей популяции и в целом эти статистические данные незначительно различаются в разных странах.
Как свидетельствует недавнее исследование, примерно каждые 10 минут в какой-нибудь американский дурдом поступает человек, который уверяет, что он прибыл из будущего. Читайте статистику внимательно !
ответить
Лепим дальше петухов из говна
0 0
По-настоящему мрачным и зловещим сообщением выглядит поступившая информация о том, что вчера сотни российских систем ПВО С-400 внезапно были приведены в состояние повышенной боевой готовности по приказу президента Путина, получившего “серьезное предупреждение” от Службы внешней разведки (СВР) которое утверждало, что элементы "глубинного государства" внутри США готовятся к убийству избранного президента Дональда Трампа, зачинщиком является Центральное разведывательное управление США (ЦРУ), после чего Россию обвинят в этом убийстве и это послужит поводом для начала войны с нею.Одновременно с предупреждением СВР, президент Путин также получил предупреждение от Вилли Виммера бывшего статс-секретаря министерства обороны Германии, который заявил, что “есть сеть сопротивления против президента Трампа, что-бы не дать состоятся 20 января...и то, что произойдет в Вашингтоне, похоже будет началом войны”—тем самым заставив Путина со всей серьезностью отнестись к предупреждению СВР о возможной и реальной угрозе для государства.И как бы связывая эти два предупреждения, о по-настоящему серьезной и опасной ситуации в Америке, лауреат Пулитцеровской премии писатель и аналитик Гленн Гринвальд, опубликовал пугающую статью: "Глубинное государство идет на войну с избранным Президентом" , в котором он предупреждает, что американское “глубинное государство” “сейчас занимается в открытую боевыми действиями против законно избранного президента Дональда Трампа.”

Также следует отметить, что в начале января Трампа об опасности предупреждал и сенатор Чак Шумер говоря о том, что у ЦРУ “есть способы удара в спину”—но Трамп проигнорировал предупреждение об опасности исходящей от зачинщиков “глубинного государства”.И смотря на то, как тысячи американских танков, бронемашин и войск продолжают перебрасываться в Европу, в этом сообщении делается вывод, что Россия четко предупреждает этих монстров, что “мы воспринимаем это как угрозу для нас и как действия, которые угрожают нашим интересам и нашей безопасности”—и что после того как избранный президент будет убит зачинщиками этого “Глубинного государства”, России ничего не остается другого, как только развязать “ад в Америке” для того, чтобы остановить сатанинскую Западную глобалистскую элиту и не дать ей уничтожить всю нашу планету.
остается России только бомбить Воронеж.
бей своих, чтобы чужие боялись.
к сожалению у нас более опасны для страны гниды во власти, чем внешний агрессор.


ответить
Лепим дальше петухов из говна
1 0
С математикой или источником данных у вас нелады. В мире из каждых 100 человек один болеет шизофренией в течение всей своей жизни. На 1 января 2016 года население Земли составит 7 миллиардов 295 миллионов 889 тысяч 256 человек.
Считайте.
Заболеваемость шизофренией составляет приблизительно 1-2% от общей популяции и в целом эти статистические данные незначительно различаются в разных странах.
даже когда Гитлер сжег в концлагерях всех больных шизофренией в Германии, со временем она , Германия опять вернулась к этим 2%.
издержки а может и инструмент эволюции.
ведь как сказал один из корифеев психиатрии Ламброзо: гениальность и безумие это две стороны одной медали. и чуть ли не половина гениев человечества болели в одной из форм этой болезни.
ответить
*
1 0
Как свидетельствует недавнее исследование, примерно каждые 10 минут в какой-нибудь американский дурдом поступает человек, который уверяет, что он прибыл из будущего. Читайте статистику внимательно !
Вы так хорошо осведомлены по этой теме, что меня это начинает пугать))))
ответить
z
0 0
Быстрее бы увидеть заплаканными членов кремлевской ОПГ
В кремле не опг, опг в кузбассе, в кремле нпз.
ответить
Димон
2 0
даже когда Гитлер сжег в концлагерях всех больных шизофренией в Германии, со временем она , Германия опять вернулась к этим 2%.
издержки а может и инструмент эволюции.
ведь как сказал один из корифеев психиатрии Ламброзо: гениальность и безумие это две стороны одной медали. и чуть ли не половина гениев человечества болели в одной из форм этой болезни.
Согласен на все 100, гениальность и безумие это две стороны одной медали. и чуть ли не половина гениев человечества болели в одной из форм этой болезни.
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Венz
0 0
Бывшие бандиты и действующие злодеи, как правило очень сентиментальны!
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