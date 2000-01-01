16 января в Кировском районе Кемерова на дороге перевернулась машина. По словам свидетелей, авария случилась из-за открытого колодца.

«Предварительно установлено, что водитель „Тойота Аури“ в 06.10 совершил наезд на люк и допустил опрокидывание машины. В результате пострадала пассажирка, не пристёгнутая ремнём. Водитель был пристёгнут и не пострадал», — сообщили ВашГород.ру в отделе пропаганды ГИБДД Кемерова.

Правоохранители выяснят, кому принадлежал открытый колодец, добавили в ведомстве. А свидетели между тем сообщили, что опасный люк на дороге находится ещё с лета 2016 года.

В Госавтоинспекции попросили водителей всегда пристёгиваться ремнём безопасности, ведь в случае аварии это поможет избежать серьёзных травм. А если в машине ребёнок до 12 лет, нужно использовать специальные детские удерживающие устройства.

Ранее ВашГород.ру сообщал о сразу нескольких ДТП, произошедших 14 января на одном участке трассы.